إنزاجي: أثبتنا شخصيتنا ضد ريال مدريد.. وسعيد بأداء اللاعبين السعوديين

الخميس، 19 يونيو 2025 - 02:25

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - سيموني إنزاجي

يرى سيموني إنزاجي أن فريقه أثبت شخصيته في الملعب ضد ريال مدريد.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق كان جيدا ونظمنا أنفسنا بشكل قوي ضد ريال مدريد أحد أقوى فرق العالم ولم أكن لأطلب أكثر من اللاعبين".

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وواصل "أعتقد أن طريقة تشابي ألونسو معروفة، أنا معجب به كشخص وأقدر عمله، ريال مدريد حاول اللعب بطريقة جيدة ولكننا قابلناهم بنفس المستوى في أرض الميدان وقاسمنا الاستحواذ معهم وفريقي أثبت شخصيته في أرض الملعب".

وتابع "سعيد جدا بأداء اللاعبين السعوديين، سالم وتمبكتي وناصر، هؤلاء الثلاثة كانوا يعرفون منذ 3 أيام أنهم سيلعبون اليوم تفاجأت من حماسهم للعب وامتلاكهم لروح قتالية كبيرة".

وشدد "أتمنى أن نحافظ على لياقتنا البدنية ومستوانا، في النهاية نحن بنهاية الموسم كما تعرفون وبالتبالي نشعر بالإجهاد، هناك بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا بعدة أسابيع ونعاني من بعض الإصابات لكن سنحاول الاستمرار على هذا المنوال".

وشدد "لم يفاجئني مستوى ياسين بونو وأعرفه منذ فترة، لقد خاض مواسم رائعة وتصدى للعديد من ركلات الجزاء وأحب العمل معه كمدرب".

وأضاف "سعيد بلم الشمل مجددا مع ميلينكوفيتش سافيتش، كان رائعا في المباراة وأيضا جواو كانسيلو، هما يتحدثان الإيطالية والنادي في نفس التوقيت خصص شخصا للتعامل والتواصل وبالطبع نتواصل بشكل ممتاز مع اللاعبين".

ويلعب الهلال في مباراته المقبلة ضد باتشوكا المكسيكي.

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