زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال

كشف أحمد زيزو لاعب الأهلي تفاصيل حقيقة خلافه مع محمود تريزيجيه على تسديد ركلة الترجيح في مباراة إنتر ميامي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، أي الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيوجيرسي.

وقال أحمد زيزو لاعب الأهلي عبر منصة DAZN: "كواليس ما حدث بركلة الجزاء؟ لم أبدأ المباراة ضد إنتر ميامي ولم أكن أعلم الترتيب وسألت تريزيجيه وطلبت منه إذا كان هناك ترتيب أن يترك الكرة لصاحب الترتيب الأول لكنه أبلغني باتفاقه مع وسام أبو علي، ولم يحدث شيئا آخر".

وكشف زيزو "شعرت بشعور مختلف عند مشاركتي في كأس العالم للأندية، لأول مرة أخوض هذه التجربة والمشاركة في بطولات كبيرة ودولية".

أما عن استبداله رغم مشاركته كبديل فأجاب "لم تكن مفاجأة بالنسبة لي لأنه تم تحديد الأمر مع المدير الفني من قبل المباراة بسبب عدم خوضي لمباريات منذ فترة".

واختتم زيزو تصريحاته "أبلغني المدرب أن ألعب لمدة 45 دقيقة بحد أقصى لكنني لعبت 60 دقيقة في مستوى مرتفع، وكان هناك تخوف من تأثري، لذلك كان الأمر طبيعيا".

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.