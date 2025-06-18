مران الأهلي - ريبيرو يجتمع مع اللاعبين قبل لقاء بالميراس

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 22:38

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي مرانه الرئيسي للقاء بالميراس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

وخاض الفريق المران على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي.

وفي بداية المران، حرص خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين لعدة دقائق شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، كما وجه عدة نصائح للاعبين وطالبهم بالتركيز التام خلال مواجهة بالميراس.

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وبعدها انخرط لاعبو الفريق في التدريبات، والتي بدأت بالجانب البدني، تحت إشراف المعد البدني ميجيل بيبيير ثم تدريب الكرة.

بينما خضع رباعي حراسة مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات خاصة تحت قيادة خوان خوسيه مدرب الحراس.

يذكر أن أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور سيغيبون عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، غدا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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