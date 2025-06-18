فودين: عانينا أمام الوداد بسبب الحرارة المرتفعة.. وسعيد بافتتاح المونديال بالفوز

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فيل فودين - مانشستر سيتي

أعرب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز أمام الوداد في افتتاح مباريات الفريق الإنجليزي بكأس العالم للأندية.

وسجل فودين هدف الافتتاح في فوز مانشستر سيتي على الوداد بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقال فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عبر موقع فيفا:"سعيد جدا بتحقيق الفوز في افتتاح مباريات مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية".

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وكشف فودين "عانينا وكان الأمر صعبا في بعض الأحيان بسبب الحرارة المرتفعة".

وتابع "الوداد تميز في الهجمات المرتدة، وكأس العالم للأندية مهمة جدا، ليس لي فقط ولكن لجميع اللاعبين".

واختتم فودين "من المهم أن نستعد جيدا في هذه البطولة الكبرى".

وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم في الفجر بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وسيلتقي سيتي في الجولة المقبلة مع العين الإماراتي في لقاء مصري يجمع بين عمر مرموش ورامي ربيعة.

مانشستر سيتي فودين
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