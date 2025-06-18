مران بالميراس - التركيز على الكرات الثابتة قبل لقاء الأهلي

ركز لاعبو بالميراس على الكرات الثابتة خلال مران الفريق الأخير قبل لقاء الأهلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

وكشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية تفاصيل المران الأخير قبل لقاء غدا الخميس بين الفريقين.

وأتاح المدرب أبيل فيريرا للمجموعة بأكملها فرصة العمل التكتيكي، حيث قام بتعديل الكرات الثابتة.

وأجرى الفريق تدريبات عضلية، ثم دخل الملعب، وخاض حصة تدريبية ترفيهية.

وأشارت الشبكة إلى أن فيريرا يقترب من خوض لقاء الأهلي بنفس التشكيل ضد بورتو.

التشكيل المتوقع وفقا للشبكة البرازيلية

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: أجوستين جايي – جوستافو جوميز – موريلو

الوسط: فيليبي أندرسون – أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – خواكين بيكيريز

الهجوم: إستيفاو – فيتور روكي - ماوريسيو

تعرف على نقاط قوة وضعف بالميراس قبل لقاء الأهلي. (طالع التفاصيل)

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