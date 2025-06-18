"لسنا مميزين لكننا بارعون".. نقاط قوة وضعف بالميراس قبل مواجهة الأهلي

"كفريق، لسنا مميزين في شيء واحد محدد، لكننا بارعون في كل ما نقوم به"، هكذا وصف البرتغالي أبيل فيريرا فريقه بالميراس خلال حواره لموقع فيفا في كأس العالم للأندية.

ويستعد بالميراس لمواجهة الأهلي على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بعدما تعادل كلاهما سلبيا في أول جولة ضد إنتر ميامي وبورتو.

فما هي نقاط قوة وضعف منافس الأهلي قبل مواجهة يوم غد الخميس؟

أكمل المدرب البرتغالي إجابته قائلا: "نتميز بالتوازن في التمركز الهجومي، ونجيد لعب الهجمات المرتدة، ونجيد الكرات الثابتة، ونجيد حصار خصومنا وتعقيد الأمور عليهم ببنيتنا الدفاعية".

وشدد " لكن إذا اضطررت لوصف فريقنا، فسأطلب كلمتين لأنهما متلازمتان: متوازن وتنافسي. ثم هناك جانب المرونة الذهنية، وهو أمر أركز عليه كثيرًا".

أرقام بالميراس في جميع المسابقات بعام 2025

مباريات: 36

فوز: 23

تعادل: 8

خسارة: 5

أهداف له: 58

أهداف عليه: 23

خسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

يحتل المركز الرابع في الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الصدارة.

وصل لدور الـ 16 لكوبا ليبرتادوريس بالعلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من 6.

وصل لدور الـ 16 من كأس البرازيل.

ماذا قدم أبيل فيريرا مع بالميراس؟

يتولى فيريرا تدريب الفريق منذ 2020 ومستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات و8 أشهر كصاحب أطول مدة تدريبية في تاريخ النادي.

وهو أكثر مدرب أجنبي توج بالألقاب في تاريخ بالميراس برصيد 10 ألقاب من بينها 2 دوري برازيلي و2 كوبا ليبرتادوريس.

348 مباراة

203 فوز

78 تعادل

67 خسارة

كيف استعد الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

يبدأ الموسم المحلي في البرازيل منذ يناير، وعمل بالميراس على دعم صفوفه ليكون لديه دكة بدلاء قوية تساعده للمنافسة على جميع المسابقات هذا العام.

فدفع النادي الأخضر منذ يناير الماضي 71 مليون يورو لإتمام التعاقدات في يناير في مقابل رحيل مجموعة من اللاعبين بقيمة 53 مليون يورو.

يذكر أن مشاركة الفريق في دور المجموعات فقط تدر عليه 15.5 مليون دولار فقط دون احتساب المكافآت الخاصة بالبطولة وفقا للمباريات والتأهل.

فضم بالميراس مجموعة أسماء أبرزها فيتور روكي من برشلونة مقابل 25 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي.

كما ضم باولينيو من أتليتكو مينيرو مقابل 18 مليون يورو كأغلى صفقة انتقال بين الأندية البرازيلية عبر التاريخ، كذلك ضم الأوروجوياني فاكوندو توريس قادما من أورلاندو الأمريكي بمقابل 12 مليون يورو.

انضمام هؤلاء اللاعبين يأتي لتقوية القوام الرئيسي الذي يضم ويفيرتون في حراسة المرمى وجوستافو جوميز القائد الأوروجوياني في الدفاع، وريتشارد ريوس لاعب وسط منتخب كولومبيا ورافائيل فيجا المنفذ الرئيسي للركلات الثابتة.

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ما هي نقاط قوة الفريق؟

-الاعتماد على الكرات الثابتة

سجل الفريق 3 أهداف من 12 في الدوري البرازيلي من ركلات ثابتة و2 من ركلتي جزاء.

-التسديد على الخصم

رابع أكثر فريق سدد على الخصم في الدوري البرازيلي وثالث أكثر فريق سدد في كأس العالم للأندية برصيد 17 تسديدة ضد بورتو.

-الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب الخصم خامس أكثر فريق لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم، وضد بورتو وصل الاستحواذ لـ 55.3 %.

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-الاعتماد على الكرات العرضية

أكثر فريق أرسل عرضيات بـ 244 عرضية في الدوري البرازيلي وثالث أكثر فريق أرسل عرضيات في كأس العالم للأندية برصيد 30 عرضية.

-الاعتماد على الطرف الأيمن

إستيفاو في المركز الثاني كأكثر لاعب صنع أهداف في الدوري البرازيلي هذا الموسم ب 3 أهداف.

ما هي نقاط ضعف الفريق؟

-استقبال الأهداف من الكرات الثابتة

استقبل الفريق 4 أهداف من 8 من كرات ثابتة بنسبة 50%.

-قلة نسبة التمريرات الصحيحة

82% في المركز الـ 15 من حيث دقة التمريرات، و81.9% ضد بورتو في المركز الـ 18 بكأس العالم للأندية.

-عدم التركيز في إنهاء الفرص

يصل متوسط التسديدات 13.7 لكل مباراة في الدوري البرازيلي لكنهم يسددوا 3.4 بين القائمين والعارضة، وخلال مباراة بورتو سددوا 17 مرة منها 5 على المرمى.

التشكيل المتوقع لـ بالميراس ضد الأهلي

رغم أن بالميراس يعتمد على خطتي 4-2-3-1 و3-4-3، إلا أنه في البطولة بدأ البطولة بخطة 3-4-3، ووفقا للتقارير ربما يستمر بها ضد الأهلي.

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: أجوستين جايي – جوستافو جوميز – موريلو

الوسط: فيليبي أندرسون – أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – خواكين بيكيريز

الهجوم: إستيفاو – فيتور روكي (خوسيه لوبيز) - ماوريسيو

التغيير الوحيد وفقا للتقارير البرازيلية هو أن يبدأ خوسيه لوبيز في مركز المهاجم ليحاول الفريق الاستفادة من قدارته في الألعاب الهوائية على عكس فيتور روكي.

شبكة "جلوبو" البرازيلية أشارت إلى اللياقة البدنية سيكون لها دورا كبيرا وأشارت إلى الإرهاق الذي بدا على لاعبي الأهلي في الشوط الثاني ضد إنتر ميامي، في المقابل ساهمت التغييرات من أبيل فيريرا في بسط السيطرة في الدقائق الأخيرة على بورتو وتنشيط الهجوم.

تاريخيا ستكون تلك ثالثة مواجهة بين الفريقين، الأولى في نسخة 2020 وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، والثانية بعد عام وانتهت بفوز بالميراس بثنائية، فما هي نتيجة المباراة الثالثة؟