لعدم تماثل الشفاء.. الأهلي يعلن غياب كوكا عن مواجهة بالميراس

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 21:24

كتب : حسام نور الدين

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - باتشوكا

أعلن النادي الأهلي غياب أحمد نبيل كوكا عن مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية لعدم تماثل الشفاء.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء الخميس المقبل.

وكشف الأهلي بشكل رسمي أن كوكا لن يلحق بمواجهة بالميراس بسبب عدم تماثل الشفاء من إصابته بكدمة في الركبة.

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وعلم FilGoal.com أن كوكا يحتاج أسبوعا من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد كشف في وقت سابق عبر موقع النادي الرسمي عن غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تأكد غياب طاهر محمد للمباراتين المقبلتين بسبب شد في العضلة الأمامية.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

الأهلي أحمد كوكا
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