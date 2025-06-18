بعد ثبوت تعاطي المنشطات.. تيليجراف: مودريك يقترب من الإيقاف 4 سنوات

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

تشيلسي - مودريك

يواجه الأوكراني ميخايلو مودريك مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي خطر الإيقاف بسبب المنشطات.

وأفادت تيليجراف البريطانية، أن المهاجم الأوكراني تم ثبوت تعاطيه للمنشطات والمواد المحظورة في كرة القدم.

وأصبح مودريك الآن يواجه خطر الإيقاف عن الملاعب لمده تصل إلى 4 مواسم، في انتظار القرار النهائي.

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وقام الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، باستبعاد المهاجم الأوكراني من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للاندية، وذلك بسبب إيقاف اللاعب.

وتمكن تشيلسي من تحقيق الانتصار على نظيره لوس أنجلوس بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في إطار الجولة الأولي من كأس العالم للأندية.

ويقع تشيلسي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: فلامينجو، والترجي، ولوس أنجلوس.

ماذا حدث؟

خرجت صحيفة تريبونا الأوكرانية في وقت سابق لتؤكد أن تحليل العينة الأولى من مودريك كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة أن الجناح الاوكراني سيجري تحليلا لعينة أخرى قبل التأكد من إيجابيتها.

وأوضحت الصحيفة أن مدة الإيقاف تصل إلى 4 أعوام حال ثبوت إيجابية العينة.

وحدث الأمر ذاته مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق إذ ثبت تعاطيه للمنشاطت وتم إيقافه لمدة 4 أعوام قبل أن تتقلص إلى عامين.

وفسخ يوفنتوس عقد اللاعب الفرنسي بعد الحكم النهائي ضده بسنتين.

ولعب مودريك مع تشيلسي 15 في جميع البطولات خلال الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كثيرا، إذ لعب 850 دقيقة.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من شاختار دونتسك مقابل 70 مليون يورو.

تشيلسي مودريك
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