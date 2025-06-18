أعلى الشباب أجرا في العالم.. ذا أثلتيك: أرسنال سيوقع عقد طويل الأمد مع لويس سكيلي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - لويس سكيلي

يقترب أرسنال من تمديد عقد لاعبه مايلز لويس-سكيلي.

وذكرت ذا أثلتيك، أن أرسنال سيوقع عقد طويل الأمد مع لاعبه لويس-سكيلي.

وأشارت إلى أن عقد اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 18 عاما، سيشهد زيادة كبيرة في راتبه الحالي، مما يجعله أحد أعلى اللاعبين الشباب أجرًا في العالم.

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ووقع لويس سكيلي أول عقد احترافي في مسيرته عند بلوغه 17 عاما في أكتوبر 2023.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أنه لا يُسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بتوقيع عقود تزيد مدتها عن ثلاث سنوات.

وظهر لويس سكيلي لأول مرة مع الفريق الأول في سبتمبر 2024 أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويجيد النجم الإنجليزي اللعب في وسط الملعب، وكذلك استغل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، لاعبه الشاب في مركز الظهير الأيسر.

وشارك لويس سكيلي، خريج أكاديمية أرسنال، في 39 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

وساهم في تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان بطل المسابقة برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.

كما ساعد لويس سكيلي فريقه في احتلال المركز الثاني بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

مايلز لويس سكيلي أرسنال
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