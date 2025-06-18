كأس العالم للأندية - الأهلي يعلن غياب طاهر محمد عن المباراتين المقبلتين للإصابة

أعلن النادي الأهلي غياب طاهر محمد طاهر عن المباراتين المقبلتين للفريق في كأس العالم للأندية.

وشارك طاهر محمد كبديل في مواجهة الافتتاح ضد إنتر ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء غدا الخميس.

وكشف الأهلي في بيان رسمي غياب طاهر محمد عن المباراتين المقبلتين في كأس العالم للأندية.

وأوضح الأهلي إصابة طاهر محمد بشد في العضلة الأمامية وفقا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

وتأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.