انتهت كأس العالم للأندية - سيتي (2)-(0) الوداد.. انتصار السماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الفريقان في المجموعة السابعة رفقة يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

ويبدأ عمر مرموش اللقاء أساسيا في هجوم سيتي مع ظهور الصفقات الجديدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: بطاقة حمراء لريكو لويس بعد تدخل عنيف بقدمه ضد لاعب الوداد

ق 50: تمريرة خاطئة من الحارس للمدافع وانفراد من دوكو يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة لورش تمر بجوار القائم الأيسر لإيدرسون

41' ⚽ GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/1oUyzS6dN0 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

ق 42: جووول دوكو يضيف الثاني بقدمه بعد ركنية فودين

ق 38: المهدي بن عبيد يتصدى ببراعة لفرصة فودين بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى

ق 31: لورش ينفرد ويراوغ ويمرر وتسديدة من مايلولا يتصدى لها إيدرسون

ق 21: مايلولا يتسلم الكرة بطريقة مهارية ويمرر لزمراوي لكنها تطول منه ويهدر فرصة التعادل

ق 15: بطاقة صفراء لمايلولا بعد تدخل قوي على مرموش

ق 15: تسديدة من مايلولا من قلب منتصف الملعب لكن إيدرسون في الموعد

ق 9: تسديدة من مرموش من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 3: جووول أووول فودين يستغل عرضية ارتدت من يد الحارس ويسجل في الشباك بسهولة.

بداية اللقاء