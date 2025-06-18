انتهت كأس العالم للأندية - سيتي (2)-(0) الوداد.. انتصار السماوي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فيل فودين - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الفريقان في المجموعة السابعة رفقة يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

ويبدأ عمر مرموش اللقاء أساسيا في هجوم سيتي مع ظهور الصفقات الجديدة.

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انتهت

ق 88: بطاقة حمراء لريكو لويس بعد تدخل عنيف بقدمه ضد لاعب الوداد

ق 50: تمريرة خاطئة من الحارس للمدافع وانفراد من دوكو يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة لورش تمر بجوار القائم الأيسر لإيدرسون

ق 42: جووول دوكو يضيف الثاني بقدمه بعد ركنية فودين

ق 38: المهدي بن عبيد يتصدى ببراعة لفرصة فودين بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى

ق 31: لورش ينفرد ويراوغ ويمرر وتسديدة من مايلولا يتصدى لها إيدرسون

ق 21: مايلولا يتسلم الكرة بطريقة مهارية ويمرر لزمراوي لكنها تطول منه ويهدر فرصة التعادل

ق 15: بطاقة صفراء لمايلولا بعد تدخل قوي على مرموش

ق 15: تسديدة من مايلولا من قلب منتصف الملعب لكن إيدرسون في الموعد

ق 9: تسديدة من مرموش من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 3: جووول أووول فودين يستغل عرضية ارتدت من يد الحارس ويسجل في الشباك بسهولة.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الوداد كأس العالم للأندية عمر مرموش
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