خبر في الجول - اهتمام من حرس الحدود لضم مهاب ياسر.. وموقف الزمالك

دخل مهاب ياسر لاعب الزمالك ضمن حسابات نادي حرس الحدود لضمه بداية من الموسم المقبل.

وغاب ياسر عن المشاركة في معظم مباريات الزمالك منذ انضمامه للفريق قادما من الداخلية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حرس الحدود مهتم بالحصول على خدمات مهاب ياسر بداية من الموسم المقبل وسيبدأ في الفترة المقبلة التواصل مع الزمالك لمعرفة رأيه في ضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك لا يمانع رحيل اللاعب خاصة أنه لم يشارك في الفترة الماضية مع الأبيض.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير قبل الماضي قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

واختتم حرس الحدود الموسم المنصرم بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

ويتولى عبد الحميد بسيوني تدريب حرس الحدود خلفا لأحمد عيد عبد الملك.