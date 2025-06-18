إنزاجي: ميتروفيتش لن يلعب أمام ريال مدريد.. وأنا وألونسو في نفس "المركب"

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

كشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي عن غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويلعب ريال مدريد ضد الهلال مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "ميتروفيتش لن يشارك في المباراة بسبب إصابة لحقت به في الفترة الماضية".

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وأضاف "أنا وتشابي ألونسو في نفس المركب كوننا مدربين جديدين لفريقيهما، لكنني أعرف أسلوبه الذي لعب به مع ليفركوزن".

وسيظهر إنزاجي للمرة الأولى مع الهلال عندما يواجه ريال مدريد، والأمر ذاته لمدرب الإسباني تشابي ألونسو.

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ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة رفقة ريال مدريد وسالزبورج وباتوشكا.

جدول مباريات المجموعة

ريال مدريد × الهلال.. الأربعاء 18 يونيو – ملعب هارد روك – ميامي

باتشوكا × ريد بول سالزبورج.. الخميس 19 يونيو – ملعب تي كيو إل

ريال مدريد × باتشوكا.. الأحد 22 يونيو - ملعب بنك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج × الهلال.. الإثنين 23 يونيو – ملعب أودي فيلد

الهلال × باتشوكا.. الجمعة 27 يونيو – ملعب جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد.. الجمعة 27 يونيو – ملعب لينكولن فينانشال.

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