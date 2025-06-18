قمم نارية.. أهم مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين مواعيد مباريات البطولة للموسم الجديد.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد ضد أرسنال يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أهم مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد × أرسنال.. الجولة الأولى يوم 17 أغسطس

مانشستر سيتي × توتنام.. الجولة الثانية يوم 23 أغسطس

ليفربول × أرسنال.. الجولة الثالثة يوم السبت 30 أغسطس

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد.. الجولة الرابعة يوم 13 سبتمبر.

أرسنال × مانشستر سيتي.. الجولة الخامسة يوم 20 سبتمبر

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. الجولة الخامسة يوم 20 سبتمبر

تشيلسي × ليفربول.. الجولة السابعة يوم 4 أكتوبر

ليفربول × مانشستر يونايتد.. الجولة الثامنة يوم السبت 18 أكتوبر

مانشستر سيتي × ليفربول.. الجولة 11 يوم 8 نوفمبر

تشيلسي × أرسنال.. الجولة 13 يوم السبت 29 نوفمبر.

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