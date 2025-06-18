خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 12:04
كتب : FilGoal
أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه لضم محمد طارق حارس مرمى مودرن سبورت الأسبق والسكة الحديد.
محمد طارق
النادي : مودرن سبورت
وعلم FilGoal.com أن سيراميكا اتفق على ضم محمد طارق لصفوف فريقه.
وذلك بعد نهاية الفترة التي قضاها مع نادي السكة الحديد.
ورحل محمد طارق عن مودرن سبورت في يناير الماضي لينضم إلى السكة الحديد لمدة موسم ونصف.
قبل أن ينهي تعاقده مع نادي السكة في الصيف الجاري، ويتفق على الانضمام لصفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر.
وبدأ محمد طارق مسيرته في فريق الشباب للنادي الأهلي، قبل أن ينتقل منه إلى فيوتشر الذي تغير اسمه بعد ذلك ليصبح مودرن سبورت.
ويضم سيراميكا كليوباترا حاليا 3 حراس مرمى وهم محمد بسام ومحمود كوكو وعلي الجابري.
نرشح لكم
تمهيدا للانضمام إلى برشلونة.. حارس إسبانيول يودع جماهير ناديه خبر في الجول – المقاولون يتوصل لاتفاق لضم محمود أبو جودة من حرس الحدود سبورت تكشف موعد الإعلان الرسمي لضم خوان جارسيا خبر في الجول – مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم عماد حمدي سينسيناتي الأمريكي: لن تنته المفاوضات مع مولر إلا بتوقيعه لناد آخر فوت ميركاتو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز على مدة العقد وراتبه كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يعمل على التعاقد مع جيوكيريس ولكن فوتبول إيطاليا: نابولي يسعى لضم نونيز بأقل من 50 مليون يورو