خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه لضم محمد طارق حارس مرمى مودرن سبورت الأسبق والسكة الحديد.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا اتفق على ضم محمد طارق لصفوف فريقه.

وذلك بعد نهاية الفترة التي قضاها مع نادي السكة الحديد.

ورحل محمد طارق عن مودرن سبورت في يناير الماضي لينضم إلى السكة الحديد لمدة موسم ونصف.

قبل أن ينهي تعاقده مع نادي السكة في الصيف الجاري، ويتفق على الانضمام لصفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر.

وبدأ محمد طارق مسيرته في فريق الشباب للنادي الأهلي، قبل أن ينتقل منه إلى فيوتشر الذي تغير اسمه بعد ذلك ليصبح مودرن سبورت.

ويضم سيراميكا كليوباترا حاليا 3 حراس مرمى وهم محمد بسام ومحمود كوكو وعلي الجابري.