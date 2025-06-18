بيرناردو سيلفا قائدا لمانشستر سيتي

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا

استقر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على اختيار بيرناردو سيلفا قائدا للفريق في الموسم المقبل.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جوارديولا اختار بيرناردو سيلفا قائدا للفريق قبل انطلاق مشوار السماوي في كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن جوارديولا منح بنفسه شارة قيادة الفريق إلى النجم البرتغالي. وذلك على عكس طريقة اختيار قائد الفريق كل موسم.

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وفي السابق كان يتم اختيار قائد الفريق بالتشاور بين جوارديولا وباقي اللاعبين.

وسيكون بيرناردو قائد مانشستر سيتي وذلك بعد رحيل الثنائي كايل ووكر وكيفين دي بروين.

وكان جوارديولا أكد أن قادة الفريق في الموسم الحالي هم بيرناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وجوندوجان وإيرلينج هالاند.

ورفض بيرناردو العروض المقدمة له في الصيف الجاري وقرر الاستمرار لموسمه الثامن مع مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل هو الأخير لبيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي.

وانتقل بيرناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي قبل 7 مواسم قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

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