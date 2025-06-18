حارس النجم الساحلي: أنا مغرم بـ الشناوي وهو بين 3 حراس أتمنى السير على خطاهم

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 05:33

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

أشاد أنس الخرداني حارس مرمى النجم الساحلي بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وأوضح الخرداني أن الشناوي مثل أعلى بالنسبة له ويسعى للسير على خطاه.

وقال أنس الخرداني حارس مرمى النجم الساحلي لموقع فوت 24 التونسي: "أنا مغرم جدا بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".

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وأوضح "لأن حراس المرمى الذين ينجحون هنا في إفريقيا ليسوا مثل الحراس الذين أتابعهم في الخارج ونجحوا في ظروف بعيدة عنا".

وكشف الخرداني "أحب حراس مرمى بالخارج مثل مانويل نوير وتيبو كورتوا وتير شتيجن ورامسديل، لكن حراس مرمى مثل الشناوي وياسين بونو صنعوا أسماء وتوجوا بالكثير من الألقاب من هنا وأيضا البلبولي من تونس".

واختتم تصريحاته "أضع الثلاثي كمثال بالنسبة لي وأتمنى أن أسير على خطاهم إن شاء الله".

ويبلغ أنس الخرداني من العمر 19 عاما وشارك مع النجم الساحلي هذا الموسم.

وخاض الخرداني 19 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات.

ويرتبط الخرداني بتعاقد مع النجم الساحلي حتى صيف 2028.

الشناوي النجم الخرداني
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