مؤتمر مدرب العين: لدي العديد من الخيارات قبل مواجهة يوفنتوس بسبب جاهزية اللاعبين

كشف فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي عن جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وقال فلاديمير إيفيتش مدرب العين في المؤتمر الصحفي: "استعدينا بشكل جيد لخوض كأس العالم للأندية وكان الإعداد على ما يرام".

وتابع "الجميع متحمس للظهور الأول في بطولة بهذا الحجم، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وأضاف "سعيد بروح اللاعبين منذ اليوم الأول في المعسكر، ونركز بكل قوتنا على مواجهة يوفنتوس ثم بعد ذلك لكل حادث حديث".

وكشف إيفيتش "جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة أمام يوفنتوس يمنحني العديد من الخيارات، سعيد بالروح القتالية ورغبة الكل في المشاركة أساسيا".

واختتم إيفيتش تصريحاته "لن أتحدث عن سفيان رحيمي ونجاحاته وأرقامه الموسم الماضي، أحب الحديث عن الفريق ككل وليس لاعب بعينه، رحيمي لاعب كبير وقدّم الكثير سابقا وأتطلع لرؤية قدراته داخل الملعب".

وتقود الأمريكية توري بينسو طاقم تحكيم مواجهة العين ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - روي باتريسيو - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - ميشيل درامان - أمادو نيانج - إيريك يورجينس - أديس باسيتش - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - جوشوا أودو - يحيى نادر - عبد الكريم تراوري - ماتياس بلاسيوس - محمد عباس - حازم عباس - أليخاندرو كاكو - هاليرو ساركي - ماتياس سيجوفيا - ماتيو سنابريا - محمد عوض الله - جونتاس سانتوس - نسيم الشاذلي.

الهجوم: جوستا أبيانجي - حسين رحيمي - سفيان رحيمي - لابا كودجو.