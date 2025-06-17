هاوسن: ألونسو مدرب متطلب.. ونتطلع لتحقيق كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

ديان هاوسن بقميص ريال مدريد

أعرب الإسباني دين هاوسن لاعب ريال مدريد، عن استعداده الكبير للمشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة القارية بمواجهة الهلال السعودي الأربعاء المقبل، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال هاوسن في تصريحات للصحفيين: "سعيد بالانضمام لريال مدريد، ومستعد للمشاركة في البطولة القارية".

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وواصل "تشابي ألونوسو مدرب مميز بأفكار واضحة، وهذا ما يريد نقله إلينا".

وأردف "نريد أن نتحلى بالمبادرة، هذا ما يريده دائمًا المدرب في المباريات ويعمل عليه في التدريبات".

وأنهى حديثه "من الممكن اللعب بثلاثي دفاعي، لكن لا أستطيع أن أؤكد شيء سترون غدًا ما ينوي المدرب القيام به، نحن مستعدون لكل شيء".

وانضم هاوسن إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الاستثنائية قادمًا من بورنموث الإنجليزي بصفقة وصلت لـ60 مليون يورو.

ويمتد عقد المدافع الإسباني مع ريال مدريد حتى صيف 2030.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: باتشوكا المكسيكي، والهلال السعودي، وريد بول سالزبورج.

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