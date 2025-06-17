رايس يحصد جائزة أفضل هدف في موسم أرسنال برائعته أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

اختارت جماهير ملعب أرسنال هدف ديكلان رايس الثاني من ركلة حرة ضد ريال مدريد كأفضل هدف في موسم 2024-2025.

وأوضح أرسنال عبر موقعه أن رايس فاز بالجائزة بـ7029 صوتًا، بينما جاءت ستينا بلاكستينيوس في المركز الثاني بهدفها المهم في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، افتتح رايس التسجيل من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 58.

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لكن محاولته الثانية، التي سددها في الزاوية اليمنى العليا بعد 12 دقيقة، أذهلت الجماهير أكثر.

هذه المباراة شهدت فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعدها عبر أرسنال عقبة ريال مدريد، ثم اصطدم بباريس سان جيرمان في نصف النهائي.

لكن الفريق الباريسي وضع حدا لمسيرة أرسنال في المسابقة، قبل التتويج بها في النهاية.

ديكلان رايس أرسنال
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