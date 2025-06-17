beIN Sports تجدد حقوق بث الدوري الإنجليزي حتى 2028

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية يوم الثلاثاء تجديد حقوق البث الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2028

وأعلنت الشبكة القطرية استمرار بث الدوري الإنجليزي الممتاز في 24 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها بشكل حصري حتى نهاية موسم 2027-2028.

وأوضحت الشبكة أن جميع المباريات الـ380 لكل موسم ستذاع مباشرة باللغتين العربية والإنجليزية.

بالإضافة إلى مشاهدة المحتوى على منصة البث الخاصة بالمجموعة TOD.

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء في المقر الرئيسي لمجموعة beIN الإعلامية في قطر، بحضور محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـbeIN في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبول مولنار الرئيس التنفيذي للإعلام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع منافسات الدوري الإنجليزي منذ سنوات عبر beIN sports، وتحديدا منذ عام 2013.

قبل أسابيع، أعلنت الشبكة تجديد حقوق بث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذلك حتى نهاية موسم 2026-2027.