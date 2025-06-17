قناة الأهلي: عقوبة تريزيجيه خصم نسبة من عقده

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

ركلة جزاء تريزيجيه المهدرة ضد إنتر ميامي - أوسكار أوستاري

تم الكشف عن طبيعة عقوبة محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي عقب تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي بالمخالفة لترتيب المسددين.

ووفقا لما تم إعلانه عبر قناة الأهلي، فإن عقوبة تريزيجيه ستكون خصم نسبة معينة من عقده، وليس مبلغا محددا.

وتقدم اللاعب بالاعتذار عقب ما بدر منه خلال مباراة الفريق ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

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وفتح الأهلي تحقيقا في واقعة إهدار ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة تصدى لها الحارس أوستاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تريزيجيه غُرم وفقا للائحة الفريق الداخلية بعد مخالفته لترتيب المسددين في ركلات الجزاء أمام إنتر.

وتقبل اللاعب الغرامة وتقدم بالاعتذار لإدارة النادي والجهاز الفني.

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وقال وسام أبو علي للصحفيين عقب المباراة: "أنا المسدد الأول لركلات الجزاء، لكن تريزيجيه أراد أن يسدد لأنه شعر أن بإمكانه التسجيل، لكن لسوء الحظ أهدرها".

وأضاف "لدينا قائمة لمسددي ضربات الجزاء وتريزيجيه يتواجد فيها بعدي، لكنه شعر أنه يريد التسديد وأهدر".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا يحدث في كرة القدم وجميعنا يهدر وأهدرت من قبل، ولا يمكنك إلقاء اللوم على ركلة الجزاء".

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