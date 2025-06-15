بعد أزمة ركلة الجزاء.. أبو علي: أنا المسدد الأول وتريزيجيه بعدي في القائمة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - إنتر ميامي

كشف وسام أبو علي لاعب الأهلي أنه المسدد الأول لركلات جزاء الفريق وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين الثنائي تريزيجيه وزيزو.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال اللاعب الفلسطيني للصحفيين عقب المباراة: "أنا المسدد الأول لركلات الجزاء، لكن تريزيجيه أراد أن يسدد لأنه شعر أن بإمكانه التسجيل، لكن لسوء الحظ أهدرها".

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وأضاف "لدينا قائمة لمسددي ضربات الجزاء وتريزيجيه يتواجد فيها بعدي، لكنه شعر أنه يريد التسديد وأهدر".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا يحدث في كرة القدم وجميعنا يهدر وأهدرت من قبل، ولا يمكنك إلقاء اللوم على ركلة الجزاء".

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الأول وأمسك تريزيجه الكرة متمسكا بتسديدها وتناقش معه زيزو وتريزيجيه، لكن صمم تريزيجيه على تسديد ركلة الجزاء وتصدى لها أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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