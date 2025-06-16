"تسريب 8 جولات من بريميرليج".. تقرير: بداية نارية ومانشستر سيتي ضد ليفربول

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

ليفربول

زعمت صحيفة ذا صن تسريب جدول الـ8 جولات الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتعتبر صحيفة ذا صن من الصحف التي لا تتسم بمصداقية كبيرة.

وحسب تسريب الصحيفة فإن الجولة الأولى يصطدم توتنام بمنافسه مانشستر يونايتد في تكرار لمباراة النهائي الدوري الأوروبي للموسم المنقضي.

أخبار متعلقة:
صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة أفضل أداء فردي في الدوري الإنجليزي بعد 25 عاما مع نايكي.. الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي من بوما صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير مرموش يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

Image

وفي الجولة السادسة ستكون مباراة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 18 يونيو المقبل.

وستبدأ بطولة الدوري الإنجليزي يوم 18 أغطسطس القادم وستنتهي 24 مايو 2026.

وحصل ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي متفوقا على أرسنال الوصيف.

وتمكن محمد صلاح من الفوز بجائزتي هداف البطولة وأكثر من صنع الأهداف في الدوري.

وسننتظر منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال على البطولة في الموسم المقبل بعد التدعيمات التي أجراها ليفربول ومانشستر سيتي.

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد توتنام
نرشح لكم
والد كيركيز يحسمها: اتفقنا مع ليفربول وتفاصيل صغيرة للإعلان الرسمي تايمز: أتليتكو مدريد يضع ديني كبديل لصفقة روبرتسون تقرير: كييزا قرر الرحيل من ليفربول والبحث عن ناد جديد تقرير: لويس دياز خارج اهتمامات برشلونة ونيكو ويليامز الهدف الأول بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" تقرير: إنتر يحاول إقناع مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل هويلوند بعرض مختلف الأولى في عهد فرانك.. توتنام يعلن ضم تيل بشكل دائم رومانو يكشف النادي الذي يرغب جيوكيريس للانتقال له
أخر الأخبار
راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
الرياضية: فيرمينو يوافق على عرض السد.. وخطوة متبقية 12 دقيقة | ميركاتو
ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (1)-(0) بنفيكا.. جووووووول أول 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
"من أجل استعادة الألقاب".. وادي دجلة يعلن تعاقده مع أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كأس العالم للأندية - أندير هيريرا يقود بوكا جونيورز.. ودي ماريا أساسي مع بنفيكا ساعة | كأس العالم للأندية
دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507329/تسريب-8-جولات-من-بريميرليج-تقرير-بداية-نارية-ومانشستر-سيتي-ضد-ليفربول