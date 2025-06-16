"تسريب 8 جولات من بريميرليج".. تقرير: بداية نارية ومانشستر سيتي ضد ليفربول

زعمت صحيفة ذا صن تسريب جدول الـ8 جولات الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتعتبر صحيفة ذا صن من الصحف التي لا تتسم بمصداقية كبيرة.

وحسب تسريب الصحيفة فإن الجولة الأولى يصطدم توتنام بمنافسه مانشستر يونايتد في تكرار لمباراة النهائي الدوري الأوروبي للموسم المنقضي.

وفي الجولة السادسة ستكون مباراة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 18 يونيو المقبل.

وستبدأ بطولة الدوري الإنجليزي يوم 18 أغطسطس القادم وستنتهي 24 مايو 2026.

وحصل ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي متفوقا على أرسنال الوصيف.

وتمكن محمد صلاح من الفوز بجائزتي هداف البطولة وأكثر من صنع الأهداف في الدوري.

وسننتظر منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال على البطولة في الموسم المقبل بعد التدعيمات التي أجراها ليفربول ومانشستر سيتي.