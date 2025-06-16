تقرير: شكوك حول مشاركة السومة أمام مانشستر سيتي بسبب التأشيرة

لم يحصل عمر السومة مهاجم الوداد المغربي الجديد على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ليتأجل موعد التحاقه بمعسكر الوداد، حسب موقع هسبورت المغربي.

ولم يعلن الوداد بشكل رسمي ضم السومة، لكنه يتواجد في قائمة الفريق التي تخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن مشاركة السومة أمام مانشستر سيتي أصبحت مهددة.

إذ تعذّر على الدولي السوري الالتحاق بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة بالوقت المحدد.

وأضاف التقرير أن السومة سافر من السعودية إلى سويسرا من أجل الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر الوداد.

قبل أن يُفاجأ بإغلاق السفارة بسبب عطلة رسمية، ما تسبب في تأخر انضمامه إلى فريقه الجديد.

فيما قال محمد الأمين بنهاشم مدرب الوداد في تصريحات لقناة الرياضية المغربية إن السومة سيلتحق بالفريق خلال ساعات بعد حصوله على التأشيرة.

ويبدأ الوداد مشواره في البطولة بمواجهة زملاء عمر مرموش يوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب

وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد أشارت إلى توقيع السومة على مخالصة مالية مع نادي العروبة واتفاقه على الانتقال لنادي الوداد.

وجاءت قائمة الوداد في مونديال الأندية كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع - المهدي بنعبيد - عمر أقزداو

الدفاع: محمد مفيد - عبد المنعم بوطويل - جمال حركاس - فهد موفي - بارت مايرز - أيوب بوشتة - جويريلمي فيريرا

الوسط : إسماعيل المترجي - ميكائيل مالسا - أرثور - المهدي موباريك - أسامة الزمراوي - إسماعيل بنقطيب - بيدرينيو - ياسين بناني - محتو ريان

الهجوم: لورش - رايحي محمد - صامويل أوبينج - نور الدين أمرابط - فتحي زكرياء - كاسيوس مايلولا - عزيز كي - مواليمو - حمزة الهنوري - عمر السومة.