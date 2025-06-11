كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية بشكله الجديد لأول مرة في التاريخ.

وستقام البطولة لأول مرة من 32 فريقا بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت الأندية بالفعل من الاستعداد للبطولة التي ستشكل أهمية كبيرة سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

ويقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة على المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم مانشستر سيتي، ويوفنتوس، والعين الإماراتي، والوداد المغربي.

الفرق الأربعة تشترك في عامل واحد هذا الموسم، وهو البداية المتعثرة مقابل نهاية قوية في المراحل الأخيرة.

مانشستر سيتي

ربما كان هذا الموسم هو الأكثر صعوبة لمانشستر سيتي منذ تولي بيب جوارديولا المسؤولية عام 2016.

وفشل مانشتسر سيتي هذا الموسم في تمديد سلسلة ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز التي استمرت لأربع سنوات.

كما أُقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا في ملحق دور الـ 16 على يد ريال مدريد، وخرج سريعا من كأس الرابطة الإنجليزية، وخسر أمام كريستال بالاس بهدف دون رد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الفوز بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر يونايتد البطولة الوحيدة للفريق هذا الموسم.

ويعد جوارديولا أحد أكثر المدربين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد فريقه لتحقيق 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة واحدة لكل منهما في موسم 2022/23، ليصبح السيتي ثاني فريق إنجليزي يفوز بالثلاثية بعد جاره مانشستر يونايتد.

وسينظر مانشستر سيتي إلى بطولة كأس العالم هذه كفرصة مميزة للتعويض عما حدث في هذا الموسم.

ويعول مانشستر سيتي على خدمات عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، والهداف النرويجي إرلينج هالاند.

video:1

وعزز مانشستر سيتي صفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية بضم الثلاثي: الحارس ماركوس بيتينيلي والجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي.

مانشستر سيتي خاض كأس العالم للأندية مرة وحيدة في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة، وكان الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدافه في تلك النسخة برصيد هدفين.

يوفنتوس

العملاق الإيطالي سيكون أحد فريقين إيطاليين سيشاركان في البطولة الجديدة المكونة من 32 فريقا جنبا إلى جنب مع إنتر.

بعد نصف أول صعب من الموسم تضمن خروجا مبكرا من دوري أبطال أوروبا وهزيمته بركلات الترجيح 4-2 أمام إمبولي في كأس إيطاليا، قلب يوفنتوس الأمور رأسا على عقب بتعيين المدرب إيجور تيودور.

وبقيادة المدرب الكرواتي، ووجود لاعبين مثل كيفرين تورام وويستون ماكيني في الملعب، حقق يوفنتوس خمسة انتصارات و3 تعادلات في آخر تسع مباريات بالدوري.

ويرى يوفنتوس أن كأس العالم للأندية قد جاء في الوقت المناسب لهم، وسيصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إهداء الكأس لجماهيرهم.

داميان كومولي مدير يوفنتوس الجديد ثقة النادي في مدربه إيجور تيودور، وأوضح أن النادي نجح في تمديد إعارة راندال كولو مواني.

ولعب كولو مواني في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم المنصرم قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإيطالي ليصبح من العناصر المهمة لهجوم البيانكونيري.

video:2

بعد مباراة مثيرة حتى النهاية .. لاتسيو ويوفنتوس يتعادلان 1-1 في الجولة 36 🔚#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 #لاتسيو_يوفنتوس pic.twitter.com/Ofcx7KphHh — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 10, 2025

الوداد

يستعد نادي الوداد المغربي للمشاركة في حدث عالمي كبير، يمكنه من خلاله تحقيق إنجاز استثنائي في تاريخ العرب، مستكملا نجاحات منتخبات وأندية المغرب على المستوى القاري والدولي في السنوات الأخيرة.

وعين الوداد المدرب المغربي محمد أمين بنهاشم في منصب المدرب المؤقت قبل 3 جولات من نهاية الدوري المغربي، استطاع خلالها أن يساعد الفريق على نيل المركز الثالث في الدوري بعد حصد النقاط الكاملة لهذه المباريات، ونجح بالتالي في التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم، الأمر الذي ساهم في تثبيته في منصبه.

كما أبرم النادي المغربي 3 صفقات، بالتعاقد مع المخضرم نور الدين أمرابط لاعب واتفورد وهال سيتي والنصر السعودي.

وكذلك ضم حمزة هنوري قادما من الفتح الرباطي والبوركينابي ستيفان عزيز كي قادما من يانج أفريكانز التنزاني.

الوداد سيخوض المشاركة الثالثة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعد عامي 2017 و2022 لكنه يبحث عن الظهور بشكل أفضل خلال النسخة المقبلة.

video:3

العين

يبحث العين الإماراتي عن استعادة أمجاده في بطولة كأس العالم للأندية بعد الحصول على وصافة البطولة.

ووضع نادي العين نفسه على خريطة كرة القدم العالمية في مشاركته الوحيدة في كأس العالم للأندية عام 2018 حيث تألق في البطولة كممثل للإمارات البلد المضيف.

وتجاوز الزعيم كل التوقعات، ليصل إلى المباراة النهائية بعد أداء بطولي ومباريات مثيرة ضد فرق عريقة مثل ريفر بليت الأرجنتيني.

وبالرغم من الهزيمة أمام العملاق الإسباني ريال مدريد في النهائي إلا أنه كسب احترام وإشادة الجميع.

وأعلن نادي العين بقيادة فلاديمير إيفيتش قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية.

ويقود العين، رامي ربيعة مدافع منتخب مصر بالقائمة التي تضم 33 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد الأخوين سفيان وحسين رحيمي بجانب نسيم الشاذلي صفقة العين الجديدة.

وجاءت قائمة العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - روي باتريسيو - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - ميشيل درامان - أمادو نيانج - إيريك يورجينس - أديس باسيتش - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - جوشوا أودو - يحيى نادر - عبد الكريم تراوري - ماتياس بلاسيوس - محمد عباس - حازم عباس - أليخاندرو كاكو - هاليرو ساركي - ماتياس سيجوفيا - ماتيو سنابريا - محمد عوض الله - جونتاس سانتوس - نسيم الشاذلي.

الهجوم: جوستا أبيانجي - حسين رحيمي - سفيان رحيمي - لابا كودجو.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

video:4

وجاء جدول مباريات المجموعة في المونديال كالآتي:

مانشستر سيتي × الوداد (7 مساء يوم 18 يونيو)

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

يوفنتوس × الوداد (7 مساء يوم 22 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

مانشستر سيتي × يوفنتوس (10 مساء يوم 26 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)