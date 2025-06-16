كأس العالم للأندية - سيميوني: لم نتعاون فيما بيننا.. ودرجات الحرارة ليست عذرا

عبّر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، عن حزنه الكبير من التعثر واستيائه من أداء الحكام.

وتلقي أتليتكو مدريد هزيمة أولي في كأس العالم للأندية من سان جيرمان برباعية مقابل لا شئ.

وقال دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي:" عندما سيطرنا على الكرة لم نتعاون فيما بيننا، أهدرنا فرص واستقبلنا أهدافا، وعندما سجلنا الحكم ألغى الهدف".

وواصل "بدأنا نسيطر على المباراة ونستعيد التوازن، حتى جاء قرار جديد من الحكم بطرد كليمون لونجليه لتنتهي المباراة بالنسبة لنا".

أردف "بعد 14 عاما، انتهيت من الحديث عن الحكام لقد مللت من ذلك".

أنهي حديثه "الجو هنا صعب ودرجات الحرارة مرتفعة، لكنها ليست عذر فالأمر يعود على جميع الفرق، نحن لم نقدم أداء جيد في المباراة من بدايتها، لكن مازال أمامنا مواجهات أخري يجب أن نستعد لها جيدا".

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: فابيان رويز، وفيتينيا، وأشرف حكيمي، ولي كانج إن.

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كل من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.

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