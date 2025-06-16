كأس العالم للأندية - إنريكي: كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان سعادته بأداء فريقه في الفوز بنتيجة 4-0 على أتليتكو مدريد في افتتاح مشوار كأس العالم للأندية.

وانتصر بطل أوروبا على الروخيبلانكوس في لقاء أقيم على ملعب روزبول.

وقال المدرب الإسباني عبر شبكة DAZN: "مررنا بموسم طويل جدا، ومما رأيته في المران فالحماس مرتفع وسعداء بالمباراة".

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وأضاف "الحركة سمة مميزة للفريق وتحسن الأداء من أول يوم والحركة مهمة لكن عليك أن تعرف كيف تفعل ذلك".

وأتم "اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية لأنه كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة".

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من أتلتيكو مدريد الفرنسي برباعية أهداف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

الفريقان لم يسبق لهما اللقاء سوى مرة واحدة من قبل، وأتت في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025.

أتلتيكو مدريد فاز بهذه المباراة 2-1، بينما أكمل باريس سان جيرمان طريقه متأهلا في المركز الـ 15، وواصل حتى توج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

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