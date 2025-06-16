فينيسيوس: سنقاتل لتتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والطقس حار جدا

تحدث فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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ويستهل ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي، وذلك في إطار الجولة الأولي من كأس العالم للأندية.

وقال فينيسيوس جونيور لقناة ريال مدريد: "نحن متشوقون للفوز بكأس العالم للأندية هذه النسخة، لأنها مهمة للجماهير، خاصة أن هذه النسخة الأولي بالنظام الجديد".

وواصل فينيسيوس "وصلت بالأمس والتقيت بأصدقائي الذين لم أرهم منذ مدة، أنا سعيد جدًا ومستعد للتكيف مع جدول العمل الخاص بالفريق".

وتابع جونيور "نتدرب بشكل مميز مع تشابي ألونسو، نستعد للمباريات بالفعل، حان وقت مواصلة العمل مع المدرب".

واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته "الطقس حار جدًا هنا، والمباراة ستكون في الثالثة عصرًا، علينا أن نكون مستعدين لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الموسم الحالي في 42 مباراة، مسجلًا 20 هدف، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة لكأس العالم للأندية رفقة الهلال، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.