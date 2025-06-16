فينيسيوس: سنقاتل لتتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والطقس حار جدا

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

تحدث فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي، وذلك في إطار الجولة الأولي من كأس العالم للأندية.

وقال فينيسيوس جونيور لقناة ريال مدريد: "نحن متشوقون للفوز بكأس العالم للأندية هذه النسخة، لأنها مهمة للجماهير، خاصة أن هذه النسخة الأولي بالنظام الجديد".

أخبار متعلقة:
طاقم أرجنتيني يقود مباراة ريال مدريد والهلال السعودي الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد كأس العالم للأندية – وصول بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة كأس العالم للأندية - بتواجد الثنائي الجديد.. بعثة ريال مدريد تنطلق إلى أمريكا

وواصل فينيسيوس "وصلت بالأمس والتقيت بأصدقائي الذين لم أرهم منذ مدة، أنا سعيد جدًا ومستعد للتكيف مع جدول العمل الخاص بالفريق".

وتابع جونيور "نتدرب بشكل مميز مع تشابي ألونسو، نستعد للمباريات بالفعل، حان وقت مواصلة العمل مع المدرب".

واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته "الطقس حار جدًا هنا، والمباراة ستكون في الثالثة عصرًا، علينا أن نكون مستعدين لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الموسم الحالي في 42 مباراة، مسجلًا 20 هدف، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة لكأس العالم للأندية رفقة الهلال، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

فينيسيوس جونيور كأس العالم للأندية ريال مدريد
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - الأمريكية توري بينسو حكما لمواجهة العين ضد يوفنتوس كأس العالم للأندية - سيميوني: لم نتعاون فيما بيننا.. ودرجات الحرارة ليست عذرا كأس العالم للأندية - إنريكي: كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة "ليس بغريب على بيتي".. إمام عاشور يشكر الخطيب والأهلي لسرعة التحرك بعد إصابته كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة مباشر مجموعة الأهلي - بالميراس (0)-(0) بورتو.. خروج روكي مجموعة الأهلي - التشكيل.. ثلاثي في دفاع بورتو وبالميراس وظهور أول للوافد الجديد بطل أوروبا يضرب من جديد.. باريس سان جيرمان يثأر من أتلتيكو برباعية
أخر الأخبار
نهضة بركان يتأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد تخطي الجيش الملكي بركلات الترجيح 6 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الزمالك يخطر ثنائي الفريق بفسخ التعاقد 41 دقيقة | كرة سلة
كأس العالم للأندية - الأمريكية توري بينسو حكما لمواجهة العين ضد يوفنتوس 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سيميوني: لم نتعاون فيما بيننا.. ودرجات الحرارة ليست عذرا ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - إنريكي: كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة ساعة | كأس العالم للأندية
"ليس بغريب على بيتي".. إمام عاشور يشكر الخطيب والأهلي لسرعة التحرك بعد إصابته ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة ساعة | كأس العالم للأندية
فينيسيوس: سنقاتل لتتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والطقس حار جدا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507261/فينيسيوس-سنقاتل-لتتويج-ريال-مدريد-بكأس-العالم-للأندية-والطقس-حار-جدا