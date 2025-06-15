خبر في الجول - الأهلي يغرم تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه - الأهلي - إنتر ميامي

قرر الأهلي تغريم محمود حسن "تريزيجيه" وتقدم اللاعب بالاعتذار عقب ما بدر منه خلال مباراة الفريق ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وفتح الأهلي تحقيقا في واقعة إهدار ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - تريزيجيه يهدر فرصة تقدم الأهلي من ركلة جزاء ضد إنتر ميامي تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا بالتعود على الطقس.. والجميع يعلم مسؤولياته ضد باتشوكا.. تريزيجيه يعود لهز الشباك بقميص الأهلي بعد 10 سنوات و29 يوما

وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة تصدى لها الحارس أوستاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تريزيجيه غُرم وفقا للائحة الفريق الداخلية بعد مخالفته لترتيب المسددين في ركلات الجزاء أمام إنتر.

وتقبل اللاعب الغرامة وتقدم بالاعتذار لإدارة النادي والجهاز الفني خطأه.

وقال وسام أبو علي للصحفيين عقب المباراة: "أنا المسدد الأول لركلات الجزاء، لكن تريزيجيه أراد أن يسدد لأنه شعر أن بإمكانه التسجيل، لكن لسوء الحظ أهدرها".

وأضاف "لدينا قائمة لمسددي ضربات الجزاء وتريزيجيه يتواجد فيها بعدي، لكنه شعر أنه يريد التسديد وأهدر".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا يحدث في كرة القدم وجميعنا يهدر وأهدرت من قبل، ولا يمكنك إلقاء اللوم على ركلة الجزاء".

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

الأهلي تريزيجيه كأس العالم للأندية إنتر ميامي
نرشح لكم
التشكيل - حضور كفارا وغياب ديمبيلي.. ما تغير عن موقعة باريس وأتلتيكو السابقة نتيجة لا تكرر كل يوم.. بايرن ميونيخ يقسو على أوكلاند بـ 10 أهداف في انتصار قياسي كأس العالم للأندية - أكبر نتيجة في التاريخ.. بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" في 3 نقاط.. لماذا أهدر تريزيجيه ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي كأس العالم للأندية - في شوط واحد.. بايرن ميونيخ يحطم أكبر نتيجة في تاريخ البطولة كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية كومان يسجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية الجديد
أخر الأخبار
التشكيل - حضور كفارا وغياب ديمبيلي.. ما تغير عن موقعة باريس وأتلتيكو السابقة 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
نتيجة لا تكرر كل يوم.. بايرن ميونيخ يقسو على أوكلاند بـ 10 أهداف في انتصار قياسي 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - أكبر نتيجة في التاريخ.. بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
في 3 نقاط.. لماذا أهدر تريزيجيه ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
سبورت: ويليامز مجنون ببرشلونة ومستعد لتخفيض راتبه ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - في شوط واحد.. بايرن ميونيخ يحطم أكبر نتيجة في تاريخ البطولة ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة
/articles/507235/خبر-في-الجول-الأهلي-يغرم-تريزيجيه-بسبب-ركلة-الجزاء-ضد-إنتر-ميامي