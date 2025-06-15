مصدر من سانتوس يكشف لـ في الجول مستجدات مستقبل نيمار مع النادي

ينتهي عقد نيمار جونيور مع ناديه سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وكشف مصدر من سانتوس لـ FilGoal.com قائلا: "اتفقنا مع نيمار شفهيا على تجديد عقده، لكن خطوة توقيع العقد معلقة حتى الآن، سيحدث هذا الأمر في الفترة المقبلة".

وخرجت في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير الإخبارية التي تشير إلى إمكانية عودة نيمار لأوروبا عن طريق فنربخشة التركي، بطلب من جوزيه مورينيو.

وأوضح تقرير من شبكة جلوبو البرازيلية في وقت سابق أن نيمار لم يوقع على عقود التجديد بالفعل لكنه أعطى كلمته للنادي حول عدم التفاوض بعد مع أي فريق آخر في البرازيل وأنه مستمر مع سانتوس.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.