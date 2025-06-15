خبر في الجول - الأهلي قرر التحقيق في واقعة ركلة جزاء إنتر ميامي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 16:12

كتب : أحمد الخولي

ركلة جزاء تريزيجيه المهدرة ضد إنتر ميامي - أوسكار أوستاري

قرر الأهلي فتح تحقيقا في واقعة إهدار ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة تصدى لها الحارس أوستاري.

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وقبل تسديل تريزيجيه لركلة الجزاء دخل في جدال مع أحمد مصطفى "زيزو" ووسام أبو علي حول من سينفذها قبل أن ينفذها تريزيجيه في النهاية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر فتح تحقيقا في واقعة ركلة الجزاء والجدال الذي حدث قبل تنفيذها.

وقد يتخذ الأهلي قرار حول الواقعة ولكنه قد لا يعلن.

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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