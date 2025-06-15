خبر في الجول – مودرن سبورت يتوصل لاتفاق لضم رشاد المتولي

توصل نادي مودرن سبورت إلى اتفاق لضم رشاد المتولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع المتولي لضمه لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 30 مباراة رفقة بتروجت في الموسم المنقضي.

وتمكن المتولي من تسجيل 7 أهداف.

وكشف علي جلال وكيل اللاعب حقيقة اقترابه من الانتقال الأهلي في يناير الماضي.

وقال علي جلال عبر قناة أون سبورت في وقت سابق: "رشاد المتولي يظهر بشكل مميز جدا مع بتروجت وهذا جعل بعض الصحفيين يجتهدون بشأن اقتراب انتقاله للأهلي".

وأضاف "الأهلي لم يطلب ضم رشاد المتولي وما حدث فقط هو استفسار من النادي عنه في يناير بعد ترشيحه للنادي من قبل ربيع ياسين".

وواصل "بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع بتروجت في يناير لضم رشاد المتولي والخلاف على القيمة المالية أحال دون إتمام الصفقة وأيضا منافسة الفريق على مجموعة البطولة في الدوري".

وأوضح وكيله أن المتولي يرغب في خوض تجربة جديدة سواء في أحد أندية القمة في مصر أو في الدوري السعودي.

وانتهى عقد المتولي بنهاية الموسم المنقضي.