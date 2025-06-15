بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:16
كتب : FilGoal
نجح الأهلي في الحصول على مليون دولار عقب تعادله مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.
وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.
أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.
وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.
وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.
ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.
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