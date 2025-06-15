كأس العالم للأندية – وصول بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:26

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

وصلت بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتأهب ريال مدريد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ونشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو عند وصول بعثة الفريق إلى أمريكا استعدادا لخوض منافسات البطولة.

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وتواجد على رأس المجموعة النجم الفرنسي كيليان مبابي والمدير الفني الجديد تشابي ألونسو، مع الصفقات الجديدة للفريق الملكي.

ويبدأ ريال مدريد مبارياته في البطولة بمواجهة الهلال السعودي، الأربعاء القادم في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

وجاءت قائمة ريال مدريد المشاركة بكأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو مسيتري.

الدفاع: داني كارفاخال - دين هاوسن - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - خيسوس فورتيا - دييجو أجوادو - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ماريو مارتن - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونوالو جارسيا - فيكتور مونوز.

تشابي ألونسو كأس العالم للأندية ريال مدريد
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