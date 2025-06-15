مارسيلو: الأهلي كان خصما صعبا ويمكنه تحقيق المفاجأة.. وهذه فرص صلاح في الكرة الذهبية

أبدى البرازيلي مارسيلو أسطورة ريال مدريد تطلعه لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

محمد صلاح النادي : ليفربول الأهلي

وقال مارسيلو في تصريحاته لقناة أون سبورت: "النظام الجديد لكأس العالم للأندية رائع ويمنح العديد من الفرق فرصة الفوز بها وهو أمر صعب للغاية. على الفريق أن يفوز بمباريات كبيرة حتى يصل لهذا المستوى والآن لدينا فرصة لمشاهدة 32 فريقا في هذه البطولة".

وعن توقعاته للبطل قال: "هناك ريال مدريد ويوفنتوس، وربما فلومينينسي من البرازيل. هناك أيضا فرق أخرى مثل فلامينجو وبوتافوجو يمكنها المنافسة أيضا".

وعن مواجهة الأهلي مع فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 قال: "الأهلي كان خصما صعبا. لكي تكون هنا في كأس العالم للأندية يجب أن تكون فريقا قويا. الأهلي يعرف جيدا مدى صعوبة الوصول لهذا المستوى وأراه فريقا جيدا ولديه قوة تنافسية كبيرة".

وعن مباراة الافتتاح قال: "كل شيء وارد الحدوث في مباراة الافتتاح. إنتر ميامي فريق جيد للغاية ولديه لاعبين عظماء ولكن لا أحد يعرف. ربما تكون هناك مفاجأة ولكن أعتقد أنها ستكون مباراة عظيمة".

أما عن قرار الاعتزال فأوضح "ربما لكنت أفعلها في وقت أبكر. أعتقد أن اللاعب يجب أن يعرف الوقت المثالي لترك كرة القدم. لقد تقدمت في العمر والكرة بالنسبة لي ليست الضغط والعمل فقط بل يجب أن أستمتع أيضا. عندما شعرت أني لم أعد أستمتع كما كنت في السابق رأيت أن هذا هو الوقت الأنسب".

وتابع "كريستيانو يعيش من أجل كرة القدم. فكرت في أن هناك لاعبين وصلوا للـ 40 وواصلوا اللعب مثل بيبي أيضا ولكني أحب أن أستمتع ولا أحب الشعور بالألم. الكرة كانت تحرمني من الذهاب مع أطفالي للمدرسة وأنا أريد أن أعيش حياتي".

وعن حظوظ محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في الفوز بجائزة الكرة الذهبية قال: "لا أعلم إن كان محمد صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم ولكنه لاعب جيد للغاية ويعمل بكل اجتهاد لمساعدة فريقه ومنتخب بلاده. لا أعرف ولكن ربما في الموسم المقبل إن فاز بدوري الأبطال".

وعن أصعب لحظة في مسيرته قال: "لا أعتقد أني مررت بلحظات صعبة. كنت ألعب مع لاعبين رائعين وفي أفضل نادٍ وأفضل منتخب في العالم. كنت محظوظا للغاية".

أما عن أصعب مباراة لعبها كشف "ضد ليفربول في 2018 (نهائي دوري أبطال أوروبا)".

ويتواجه الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)