مصطفى معوض ينتقل إلى الوحدات الأردني
الأحد، 15 يونيو 2025 - 00:18
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الوحدات الأردني التعاقد مع المصري مصطفى معوض قادما من الجزيرة الأردني.
مصطفى معوض
النادي : بتروجت
وأوضح النادي أن عقد معوض يمتد لمدة موسمين.
وكشف الوحدات أن ضم معوض جاء في صفقة انتقال حر بعدما قضى 6 أشهر مع الجزيرة.
ولعب المدافع البالغ من العمر 28 عاما من قبل مع بتروجت والقناة.
وخاض معوض 11 مباراة رفقة الجزيرة الأردني في الموسم المنقضي وسجل هدفا.
ويشارك الوحدات في بطولة دوري أبطال آسيا 2 والبطولة العربية.
ومن المقرر أن يخوض الوحدات السوبر الأردني ضد منافسه الحسين إربد خلال الشهر المقبل.
وكان معوض قد كشف من قبل أن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي أشاد به وسيتابعه بعد مباراة جمعت بتروجت ضد الأهلي في 2022.
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