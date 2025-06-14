فانتازي كأس العالم للأندية من في الجول خطط.. كون فريقك.. وتصدر الترتيب

متابعة مباريات كأس العالم للأندية فقط لن تكفي، الآن أمامك الفرصة لزيادة الاستمتاع بمباريات كأس العالم للأندية من خلال تكوين فريقك في فانتازي كأس العالم للأندية ومنافسة المتسابقين على صدارة البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

كأس العالم للأندية

يقدم فانتازي في الجول منافسات جديدة من خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها أمريكا، لذلك يرجى تحديث التطبيق أولا حتى تستطيع الدخول لقسم البطولة

يقدم FilGoal.com فانتازي كأس العالم للأندية بنظام الكأس المختلف قليلا عن الدوري المصري ليكون كالتالي:

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من فرق البطولة (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون جنيه يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

يمكنك اختيار عدد محدد من لاعبي نفس الفريق ويتم زيادة هذا العدد مع الانتقال إلى الأدوار التالية ليكون عدد اللاعبين من نفس الفريق في تشكيلك كالتالي:

دور المجموعات: (الجولة 1 – الجولة 2 – الجولة 3): 3 لاعبين من نفس الفريق.

دور الـ 16: 4 لاعبين من نفس الفريق.

دور الـ 8: 5 لاعبين من نفس الفريق.

دور قبل النهائي: 6 لاعبين من نفس الفريق.

مركز الثالث والرابع: 8 لاعبين من نفس الفريق.

النهائي: 11 لاعب من نفس الفريق.

ويحصل المتسابق على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، ويمكنك معرفة تلك النقاط من صفحة نقاطي، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

ويمكنك بالطبع بيع اللاعبين وشراء غيرهم، بعدد محدد لكل دور. أي انتقال أكثر من الحد الأقصى للانتقالات المجانية سيكلفك نقاط من رصيدك، من خلال صفحة انتقالاتي.

ليكون الحد الأقصى من الانتقالات المجانية كالتالي:

دور المجموعات: (الجولة 1 – الجولة 2 – الجولة 3): لاعبان.

دور الـ 16: 4 لاعبين.

دور الـ 8: 5 لاعبين.

دور قبل النهائي: 5 لاعبين.

مركز الثالث والرابع: 5 لاعبين.

النهائي: 5 لاعبين.

يتمنى لكم FilGoal.com مشاركة ممتعة وحصد أكبر عدد من النقاط.

سجل الآن وألعب عبر موقع:http://Fantasy.Filgoal.com

وحمل التطبيق

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