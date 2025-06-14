فانتازي كأس العالم للأندية من في الجول خطط.. كون فريقك.. وتصدر الترتيب

السبت، 14 يونيو 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

فانتازي أمم إفريقيا

متابعة مباريات كأس العالم للأندية فقط لن تكفي، الآن أمامك الفرصة لزيادة الاستمتاع بمباريات كأس العالم للأندية من خلال تكوين فريقك في فانتازي كأس العالم للأندية ومنافسة المتسابقين على صدارة البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

كأس العالم للأندية

يقدم فانتازي في الجول منافسات جديدة من خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها أمريكا، لذلك يرجى تحديث التطبيق أولا حتى تستطيع الدخول لقسم البطولة

أخبار متعلقة:
أوبلاك: سنقاتل لتحقيق كأس العالم للأندية لإنقاذ الموسم كأس العالم للأندية - ديلي ميل: لإظهار المدرجات غير خاوية.. فيفا ينقل مقاعد الجماهير لمواجهة الكاميرات كأس العالم للأندية - بتواجد الثنائي الجديد.. بعثة ريال مدريد تنطلق إلى أمريكا جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين

يقدم FilGoal.com فانتازي كأس العالم للأندية بنظام الكأس المختلف قليلا عن الدوري المصري ليكون كالتالي:

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من فرق البطولة (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون جنيه يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

يمكنك اختيار عدد محدد من لاعبي نفس الفريق ويتم زيادة هذا العدد مع الانتقال إلى الأدوار التالية ليكون عدد اللاعبين من نفس الفريق في تشكيلك كالتالي:

دور المجموعات: (الجولة 1 – الجولة 2 – الجولة 3): 3 لاعبين من نفس الفريق.

دور الـ 16: 4 لاعبين من نفس الفريق.

دور الـ 8: 5 لاعبين من نفس الفريق.

دور قبل النهائي: 6 لاعبين من نفس الفريق.

مركز الثالث والرابع: 8 لاعبين من نفس الفريق.

النهائي: 11 لاعب من نفس الفريق.

ويحصل المتسابق على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، ويمكنك معرفة تلك النقاط من صفحة نقاطي، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

ويمكنك بالطبع بيع اللاعبين وشراء غيرهم، بعدد محدد لكل دور. أي انتقال أكثر من الحد الأقصى للانتقالات المجانية سيكلفك نقاط من رصيدك، من خلال صفحة انتقالاتي.

ليكون الحد الأقصى من الانتقالات المجانية كالتالي:

دور المجموعات: (الجولة 1 – الجولة 2 – الجولة 3): لاعبان.

دور الـ 16: 4 لاعبين.

دور الـ 8: 5 لاعبين.

دور قبل النهائي: 5 لاعبين.

مركز الثالث والرابع: 5 لاعبين.

النهائي: 5 لاعبين.

يتمنى لكم FilGoal.com مشاركة ممتعة وحصد أكبر عدد من النقاط.

سجل الآن وألعب عبر موقع:http://Fantasy.Filgoal.com

وحمل التطبيق

جوجل بلاي.. منهنـــــــــــــــــــــــــا

أب ستور.. من هنــــــــــــــــــــــــــا

فانتازي كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي أوبلاك: سنقاتل لتحقيق كأس العالم للأندية لإنقاذ الموسم إنتر يكشف لـ في الجول موقف طارمي من اللحاق بكأس العالم للأندية قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية - ديلي ميل: لإظهار المدرجات غير خاوية.. فيفا ينقل مقاعد الجماهير لمواجهة الكاميرات كأس العالم للأندية - بتواجد الثنائي الجديد.. بعثة ريال مدريد تنطلق إلى أمريكا
أخر الأخبار
بوفون يعلنها: جاتوزو مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
مصطفى معوض ينتقل إلى الوحدات الأردني 47 دقيقة | آسيا
اكتملت القصة.. رومانو: بيولي مديرا فنيا لـ فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
فانتازي كأس العالم للأندية من في الجول خطط.. كون فريقك.. وتصدر الترتيب ساعة | كأس العالم للأندية
أوبلاك: سنقاتل لتحقيق كأس العالم للأندية لإنقاذ الموسم ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – بيراميدز يتوصل لاتفاق لتجديد عقد الكرتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 2 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 3 ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري 4 انتهت - الأهلي (1) 3-5 (1) باتشوكا.. فوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح
/articles/507176/فانتازي-كأس-العالم-للأندية-من-في-الجول-خطط-كون-فريقك-وتصدر-الترتيب