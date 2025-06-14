توماس فرانك يحاول إقناع مبيومو بالانضمام إلى توتنام

السبت، 14 يونيو 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

برايان مبويمو لاعب برينتفورد

انضم توتنام إلى سباق التعاقد مع النجم الكاميروني بريان مبويمو، مهاجم برينتفورد، في ظل اهتمام قوي من مانشستر يونايتد بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخوض مبويمو، صاحب الـ 24 عامًا، العام الأخير من عقده مع برينتفورد، إلا أن النادي يحتفظ بخيار تمديده لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة ذا أثليتك، فإن إدارة توتنام تسعى لتعزيز صفوف الفريق بناءً على رغبة المدرب الجديد توماس فرانك، الذي تم تعيينه رسميا يوم الخميس بعقد يمتد حتى عام 2027، قادما من برينتفورد.

ويأمل فرانك في استقدام مبويمو كأحد أبرز عناصر مشروعه الجديد مع الفريق، خاصةً أنه كان أحد أعمدته الهجومية في برينتفورد، حيث سجل 20 هدفًا في الموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بخطوة في المفاوضات وأجرى محادثات مبدئية مع برينتفورد، وسط تلميحات بأن اللاعب يفضل الانتقال إلى "أولد ترافورد". ومع ذلك، فإن العلاقة القوية بين مبويمو ومدربه السابق قد تمنح توتنام فرصة جادة لقلب المعطيات.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لن تتخلى عن مهاجمها إلا مقابل عرض لا يقل عن 62.5 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ ذاته الذي دفعه مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماتيوس كونيا.

توتنام مبويمو
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