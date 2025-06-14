كأس العالم للأندية - قبل لقاء الأهلي.. نقاط قوة وضعف إنتر ميامي والتشكيل المتوقع

24 ساعة تفصلنا عن ضربة البداية لـ كأس العالم للأندية 2025 في حُلتها الجديدة بلقاء تاريخي يجمع الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

والسؤال الأهم هنا كيف يتفوق الأهلي على إنتر ميامي في الافتتاح رغم وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز نقاط قوة وضعف الفريق الأمريكي.

في البداية يعتمد الفريق مؤخرا على خطة 4-4-2 بعدما لعب بخطة 4-2-3-1 في وقت سابق تحت قيادة خافيير ماسكيرانو.

المباريات الـ 3 الأخيرة التي خاضها إنتر ميامي شهدت الاعتماد على خطة 4-4-2 بتواجد ليونيل ميسي في مركز المهاجم رفقة لويس سواريز.

نتائج آخر 3 مباريات لإنتر ميامي

فلادليفيا يونيون 3-3 إنتر ميامي

إنتر ميامي 4-2 مونتريال

إنتر ميامي 5-1 كولومبوس كرو

ليونيل ميسي في اللقاءات الـ 3 سجل 5 وصنع 3 أي ساهم بـ 8 أهداف من أصل الـ 12 التي سجلها الفريق.

وهو نصف عدد مساهماته التهديفية هذا الموسم إذ سجل 10 أهداف وصنع 5.

خافيير ماسكيرانو

بعد تجارب غير مقنعة مع منتخبات الشباب والأولمبي الأرجنتيني حصل ماسكيرانو على تجربة أولى كبيرة من بوابة إنتر ميامي خلفا لمواطنه تاتا مارتينو الذي رحل بنهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية.

كذلك أبرم الفريق 8 صفقات في مقابل رحيل 12 لاعبا.

الفريق مع ماسكيرانو وصل لنصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف لأول مرة في تاريخ النادي لكنه ودع بالخسارة من فانكوفر وايتكابس بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

في المقابل في الدوري الأمريكي ظهر تأثر الفريق على مستوى النتائج.

الفريق في الموسم الحالي بعد مرور 16 جولة حصد 29 نقطة وسجل 36 هدفا واستقبل 27 هدفا ويحتل المركز الثالث.

عند نفس النقطة الموسم الماضي كان الفريق في الصدارة برصيد 34 نقطة وسجل 38 هدفا واستقبل 21 هدفا.

وهو ما يعني أن الفريق هجوميا سجل هدفين أقل واستقبل 6 أهداف أكثر وخسر 5 نقاط عن الموسم الماضي.

ما هي نقاط قوة إنتر ميامي؟

يستطيع لاعبو إنتر ميامي التسجيل من أكثر الفرص المتاحة لهم، فوفقا للإحصائيات سجل الفريق 36 هدفا من أصل 27.6 متوقعة أي أنهم سجلوا 8.4 هدفا أكثر من المتوقع.

يصنع الفرق الفرص من الأطراف والعمق بالتساوي وربما يميل أكثر للجهة اليسرى بعض الشيء في ظل تواجد وقدرات جوردي ألبا الهجومية.

التسجيل من التسديدات بعيدة المدى، فرغم أن الفريق سدد 191 مرة في 16 مباراة إلا أنه يستطيع تحويل الكرة في الشباك من كل 5 تسديدات ضد خصومه.

Golazo de Telasco Segovia para empatarlo 💥 pic.twitter.com/evZbNLrzDv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2025

الركلات الثابتة سجل الفريق منها 5 أهداف من أصل 36 هذا الموسم.

ما هي نقاط ضعف إنتر ميامي؟

مشاكل في التمركز الدفاعي حيث يعاني الفريق من بعض اللقطات الساذجة في الرقابة التي تتسبب في استقباله للأهداف.

عدم القدرة على منع الخصم من صناعة الفرص، إذ تتاح للمنافسين صناعة الفرص في ظل تقدم الظهيرين واستغلال الكرات المرتدة عن طريق الكرات الطولية.

11-straight unbeaten for the Lions. 😈@OrlandoCitySC put on a show in South Florida against Inter Miami. pic.twitter.com/0sDjXBfZNB — Major League Soccer (@MLS) May 19, 2025

الضعف في الرقابة ضد الكرات الثابتة، استقبل الفريق 9 أهداف هذا الموسم منها وهو ما يمثل 33% من الإجمالي.

في آخر 3 مباريات استقبل الفريق 3 أهداف من 3 ركلات ركنية بـ 3 طرق مختلفة.

QUINN SULLIVAN BANGER! ☄️ What a week for the 20-year-old who just got his first call-up for the #USMNT. 🇺🇸 pic.twitter.com/dzjuZqJuEP — Major League Soccer (@MLS) May 24, 2025

تشكيل إنتر ميامي المتوقع

حسبما أعلن خافيير ماسكيرانو فإن جوردي ألبا سيغيب عن لقاء الأهلي بسبب الإصابة.

هو ما سيقلل من قوة الفريق الهجومية من الجهة اليسرى لكنه سيعوضه نواه آلان الأمريكي صاحب الأصول اليونانية والذي يمتاز بالنزعة الدفاعية.

ألبا صنع 4 أهداف هذا الموسم لميامي مقابل هدف لآلان.

من المتوقع أيضا غياب يانيك برايت في خط الوسط وربما سيعوضه فيديريكو ريدوندو نجل فيرناندو ريديوندو نجم ريال مدريد السابق بجوار سيرجيو بوسكيتس، لكن الغلبة للأرجنتيني بنجامين كريسيميكي.

وفي قلب الدفاع أيضا سيبدأ دافيد مارتينيز وماكسيمليانو فالكون بدلا من توماس أفيليس وجونزالو ليخوان بسبب الإصابات أيضا.

وربما ستكون الأنظار مصوبة أكثر على الثنائي الذي يلعب على الطرفين وهم الفنزويلي تاليسكو سيجوفيا الذي سيشغل الجهة اليسرى وهو الذي سجل 4 أهداف وصنع 3 هذا الموسم.

وفي الجهة اليمنى تاديو أليندي المعار من سيلتا فيجو الإسباني والذي سجل 6 أهداف ويتميز بقدرته على التوغل في العمق وتسجيل الأهداف ما جعله في المركز الثاني بترتيب هدافي إنتر ميامي.

* تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد الأهلي

خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي كشف أنه وضع خطة لإيقاف ميسي، وأيضا شدد على ضرورة التركيز على باقي لاعبي الخصم.

ربما يستند الأهلي لرقمه بالفوز على المستضيف في الـ 3 مرات السابقة في محاولة لإضافة مباراة رابعة.

وأخيرا الفوز بالمباراة سيساوي 2 مليون دولار وأيضا كتابة تاريخ جديد معتاد للأهلي بافتتاح أكبر نسخ كأس العالم والأولى بنظامها الجديد بانتصار على كتيبة ليونيل ميسي.