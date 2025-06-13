مؤتمر ريبيرو: أعددنا أنفسنا جيدا لإيقاف ميسي.. ولا أشعر بالضغوط

كشف خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي أن جهازه المعاون وضع خطة لإيقاف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي فجر الأحد في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة في افتتاح مونديال الأندية.

وقال خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "لدي مجموعة تشمل نجوم كبار يمتلكون الخبرة ولديهم خلفية ضخمة على مستوى الألقاب واعتادوا على الفوز ونتطلع للوصول لأدوار متقدمة في البطولة، وكما قلت مستعدون لتحسين فرصنا في الفوز باللقاء".

وأضاف "لم يكن لدينا المزيد من الوقت لكننا مستعدون لهذه المنافسة".

وعن كيفية إيقاف ميسي أجاب: "أعددنا أنفسنا جيدا لإيقاف ميسي وتعاونت مع زملائي في الجهاز الفني لمعرفة كيفية تقليص خطورته، وليس هو فقط بل جميع لاعبي إنتر ميامي، وميسي لا يشكل الخطورة وحده بل هناك سواريز وبوسكيتس".

وشدد "نحن لن نركز على ميسي وسواريز وننسى باقي اللاعبين، نحن نعلم مدى خطورة هؤلاء اللاعبين لأنهم يمتلكون الخبرة وخصوصا خبراتهم أمام الأهلي، وتدربنا بشكل جيد على ذلك، وما أود قوله إنهم يلعبون بشكل جماعي ونحن كذلك".

وردا على تغييرات الأهلي الفنية وسوق الانتقالات أجاب قائلا: "لم نعتد على أن يكون لدينا فريق وبعد أيام تجد نفسك في كأس العالم للأندية، لدينا العديد من التوقعات حول الفريق في البطولة، ونحاول دائما أن نمنح اللاعبين الثقة ليشعروا بالقوة خلال هذه الأسابيع ليطمئنوا بأنهم سيؤدون بشكل جيد ونحاول وضع خطة للمباراة ليكون لديهم الثقة وهذا ما نفعله لمواجهة الانتقالات".

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وأردف "بالنسبة لي كانت لدي فرصة التعامل مع عديد اللاعبين وكانت لدي فكرة عن أساليبهم وهم يحاولون فهم عقلية المنافس وسنحاول الوصول لنوع من التناغم بين اللاعبين والجهاز الفني وحتى لا نبدو كفريق تم تكوينه في الأيام الأخيرة".

وتابع "الأهلي وإنتر ميامي فريقان كبيران، الأهلي لديه الخبرة لكنها الآن بطولة جديدة بشكل جيد ونتطلع للنجاح والفوز".

وأتم "لا أشعر أن هناك ضغط يقع عليّ، أود أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا أداءً حسنا ونحن نمثل القارة بأكملها ونحاول بذل قصارى جهدنا ولا نشعر بالضغط وهو ما أقوله دائما".

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.