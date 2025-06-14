الترجي يتعاقد مع موهبة بوركينا فاسو

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع جاك ديارا قادما من ساليتاس البوركينابي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف النادي أن عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما يمتد لمدة 3 أعوام.

ولن يشارك ديارا في كأس العالم للأندية نظرا لإغلاق القيد الاستثنائي في البطولة.

ويعتبر ساليتاس من أبرز الأندية التي تكون لاعبين موهوبين وبيعهم بعد ذلك.

وتكون إدموند تابسوبا مدافع باير ليفركوزن الشهير في ساليتاس ثم تم بيعه إلى ليتشويس البرتغالي ومنه إلى فيتوريا جيماريش ثم انتقل إلى باير ليفركوزن مقابل 20 مليون يورو في صيف 2020.

وشارك ديارا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما في سنة 2023.

وتألق بشدة وقتها وسجل هدفين في 3 مباريات.

ويستعد الترجي للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة والتي تضم تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.

وتأهل الترجي إلى البطولة عن طريق التصنيف وفقا لنتائج الفريق خلال السنوات الأربع السابقة.

سبق وأن شارك الترجي في نسختي 2018، و2019 في كأس العالم للأندية بنسخته القديمة من 7 لاعبين.

واحتل الترجي في المشاركتين المركز الخامس.