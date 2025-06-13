جدو: عرض فرنسي منتظر لـ إبراهيم عادل

كشف محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز موقف ناديه من رحيل إبراهيم عادل لاعب الفريق.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وسبق أن كشف FilGoal.com أن بيراميدز قد تلقى استفسارا فرنسيا لضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب بيراميدز عبر MBC مصر 2: "بيراميدز لا يقف أمام عروض الاحتراف الجيدة للاعبيه، وعرض خيتافي لضم إبراهيم عادل لم يكن جيدا ماديا".

وكشف "طالبوا باستعارة اللاعب مقابل 200 ألف يورو مع أحقية الشراء بـ 2 مليون يورو هو ما رأه النادي قليلا".

وأوضح "هناك عرض فرنسي منتظر للاعب وسيكون خطوة جيدة بالنسبة له".

وأتم "الأهلي لم يطلب ضم محمد الشيبي وإبراهيم عادل للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكان ممكنا أن يوافق بيراميدز على إعارة لاعبيه للأهلي إذا طلب لأننا لن نشارك في المسابقة".

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي.

وفاز بيراميدز في المباراة النهائية على حساب ماميلودي صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.