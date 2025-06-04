خبر في الجول - استفسار فرنسي لإمكانية ضم إبراهيم عادل

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 16:56

كتب : حامد وجدي عمرو نبيل

هدف إبراهيم عادل أمام الزمالك

استفسر أحد الأندية الفرنسية عن إمكانية ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد تلقى استفسارا فرنسيا لضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأتفق بيراميدز مع الفريق الفرنسي على بدء التفاوض بشكل رسمي عقب نهاية كأس مصر.

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وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي.

وأسهم اللاعب في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز بيراميدز في المباراة النهائية على حساب ماميلودي صنداونز.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ويسعى بيراميدز للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي.

وكان بيراميدز قد فاز بلقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

إبراهيم عادل بيراميدز الدوري المصري
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