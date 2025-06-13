ماهر الكنزاري: الترجي لا يخشى شيئا في كأس العالم للأندية

أعرب ماهر الكنزاري، مدرب نادي الترجي التونسي، عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بمستوى مشرف خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الترجي للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

وقال الكنزاري في تصريحات عبر موقع فيفا الرسمي: "الترجي معتاد على مواجهة الفرق الكبرى على مدار تاريخه الطويل، لقد لعبنا سابقًا ضد بايرن ميونخ، وميلان، وباريس سان جيرمان، فهو فريق كبير أيضًا وشيخ الأندية التونسية".

وأضاف "متحمسون لخوض كأس العالم للأندية، وبلا شك، سنستفيد من هذه التجربة على الصعيد الفني، وسنكون جاهزين ومستعدين كما ينبغي لخوض مبارياتنا بكل قوة وتركيز".

وعن المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في دور المجموعات، قال الكنزاري: "كما ذكرت من قبل، لا يوجد خوف. هذه مباريات كرة قدم في بطولة بحجم كأس العالم، وكل لاعب متشوق ويرغب في اللعب على هذا المستوى. لهذا السبب، لا نخشى شيئًا".

وأجاب "مفاجآت في البطولة؟ لقد شهدنا العديد من التطورات المفاجئة حتى في كأس العالم الأخيرة، مثل وصول المغرب إلى نصف النهائي. وسبق أن رأينا فرقا كمازيمبي، والرجاء تصل إلى النهائي هذه هي كرة القدم، والأوضاع فيها تتبدل باستمرار".

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة والتي تضم تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.

وتأهل الترجي إلى البطولة عن طريق التصنيف وفقا لنتائج الفريق خلال السنوات الأربع السابقة.

سبق وأن شارك الترجي في نسختي 2018، و2019 في كأس العالم للأندية بنسخته القديمة من 7 لاعبين.

واحتل الترجي في المشاركتين المركز الخامس.

كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة

واختار ماهر الكنزاري المدير الفني للترجي، 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية:

حراس المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - صدقي الدبشي.

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - حمزة الجلاصي - محمد عزيز القوضاعي - رائد بوشنيبة - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - أيمن بن محمد.

الوسط: أونينشي أوجبيلو - خليل القنيشي - شهاب الجبالي - محمد وائل الدربالي - حسام تقا - عبد الرحمان كوناتي.

الهجوم: يان ساس - يوسف البلايلي - إلياس موكوانا - أشرف الجبري - رودريجو رودريجيز - هيثم ضو.