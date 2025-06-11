كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية بشكله الجديد لأول مرة في التاريخ.

وستُقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وتُقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت الأندية بالفعل الاستعداد للبطولة التي ستُشكّل أهمية كبيرة سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

ويُقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة على المجموعة الرابعة والتي تضم تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، وفلامنجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.

تشيلسي الإنجليزي

عاد نادي تشيلسي إلى منصات التتويج هذا الموسم من جديد بعد غياب لمدة 3 سنوات.

وتوج تشيلسي بألقاب دوري أبطال أوروبا 2022 التي أهلته للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما توج في نفس العام ببطولتي السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، في الوقت الذي قرر فيه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع النادي إثر ضغوط تعرض لها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال موسمين لم يتوج فيهم البلوز بأي لقب، تراجع ترتيب الفريق في ظل عقد صفقات كثيرة، وتغييرات في الإدارة الفنية.

تولى تدريبه جرهام بوتر، وبرونو سالتور، وفرانك لامبارد، وماوريسيو بوتشيتينو خلال أقل من عامين، حتى هدأت الأمور داخل النادي مع تولي الإيطالي إنزو ماريسكا ليعيد الفريق لمنصات التتويج مع موسمه الأول.

احتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة ليعود للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكذلك نجح في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس قبل أسبوعين، ليصبح بذلك تشيلسي أول نادي يتوج بكافة الألقاب الممكنة.

وضم تشيلسي قبل كأس العالم للأندية 4 صفقات جديدة، وهم مايك بيندرز حارس المرمى، ومامادو سار، وداريو إيسوجو، بالإضافة إلى ليام ديلاب مهاجم وهداف إبسويتش تاون.

واستبعد الثلاثي رحيم سترلينج، وجادون سانشو، وأكسيل ديساسي.

وجاءت قائمة تشيلسي المكونة من 28 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز - مايك بيندرز - جابرييل سلونينا

الدفاع: مارك كوكوريا - توسين أدارابيويو - بينوا بادياشيلي - ليفي كولويل - جوش أتشيمبونج - أرون أنسيلمينو - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - رييس جيمس - مالو جوستو

الوسط: داريو إيسوجو - إنزو فيرنانديز - فيليب يورجنسن - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - تيريك جورج - روميو لافيا

الهجوم: بيدرو نيتو - كول بالمر - نوني مادويكي - مارك جويو - ليام ديلاب - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نوكونكو

الترجي التونسي

بطل تونس عاد من جديد للظهور العالمي في كأس العالم للأندية.

وتأهل الترجي إلى البطولة عن طريق التصنيف وفقا لنتائج الفريق خلال السنوات الأربع السابقة.

سبق وأن شارك الترجي في نسختي 2018، و2019 في كأس العالم للأندية بنسخته القديمة من 7 لاعبين.

واحتل الترجي في المشاركتين المركز الخامس.

واختار ماهر الكنزاري المدير الفني للترجي، 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية:

حراس المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - صدقي الدبشي.

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - حمزة الجلاصي - محمد عزيز القوضاعي - رائد بوشنيبة - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - أيمن بن محمد.

الوسط: أونينشي أوجبيلو - خليل القنيشي - شهاب الجبالي - محمد وائل الدربالي - حسام تقا - عبد الرحمان كوناتي.

الهجوم: يان ساس - يوسف البلايلي - إلياس موكوانا - أشرف الجبري - رودريجو رودريجيز - هيثم ضو.

وتحدثت الصحافة التونسية عن غياب الجزائري يوسف بلايلي، نظرا لعدم تواجده في جلسة التصوير الرسمية، قبل أن ينفي اللاعب استبعاده، وأن سبب غيابه بسبب قيامه بإنهاء أمور شخصية.

وعاد الثنائي يوسف بلايلي، ومحمد أمين توجاي، بعد المشاركة مع منتخب الجزائر في مباراة رواندا الودية بعدما استجاب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري، لطلب الترجي.

ولم يبرم الترجي التونسي أي صفقات جديدة لدعم الفريق قبل كأس العالم للأندية.

وحقق الترجي ثنائية الدوري والكأس.

لقب الدوري رقم 34 في تاريخه قبل جولة واحدة من النهاية، وللمرة الثانية على التوالي ليحافظ على رقمه القياسي الأكثر تتويجا بلقب الدوري التونسي بفارق 20 لقبا عن أقرب منافسيه.

كما توج الترجي بلقب كأس تونس ليستعيد اللقب الغائب عنه منذ 9 مواسم، ليتربع على قائمة الفرق التونسية الأكثر تتويجا بالكأس بـ13 لقبا.

فلامنجو البرازيلي

تأهل فلامينجو إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة كوبا ليبرتادورس عام 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب أتلتيكو باراناينسي بهدف نظيف.

ويتولى تدريب فلامنجو، فيليبي لويس الظهير الأيسر البرازيلي الدولي السابق، منذ سبتمبر 2024، خلفا لمواطنه تيتي.

وقاد فيليبي لويس فريقه للتتويج بلقبي كأس البرازيل، والسوبر البرازيلي هذا الموسم.

ويتصدر فلامنجو جدول ترتيب الدوري البرازيلي بـ24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كروزيرو، وريد بول براجانتينو، بعد 11 جولة من انطلاق المسابقة.

ولم يتلق الفريق تحت إدارته سوى 3 هزائم في 45 مباراة.

وسيواجه فيليبي لويس، فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

ويضم فلامنجو بين صفوفه بيدرو أحد نجوم الفريق الحالي، ونجح في حصد 10 ألقاب مع الفريق، بينهم بطولة كوبا ليبرتادورس 2022 التي أهلت الفريق للبطولة، وتم اختياره أفضل لاعب في البطولة وتصدر قائمة الهدافين بـ12 هدفا.

وسجل بيدرو 4 أهداف في مباراتين شارك فيهم مع فريقه ببطولة إنتركونتننتال في نسخة 2022، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأهلي.

وعاد النجم البرازيلي لصفوف فريقه إبريل الماضي بعد تعافيه من الإصابة.

أما هداف الموسم الحالي في ظل غياب بيدرو، فيتواجد الأوروجوياني اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا الذي سجل 12 هدفا.

كما يتواجد في صفوف الفريق ميشيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي السابق، وإيفرتون اللاعب الدولي البرازيلي ونجم بنفيكا البرتغالي السابق.

ويلعب في صفوف فلامنجو أليكس ساندرو، ودانيلو لاعبي يوفنتوس سابقا.

ودعم فلامنجو صفوفه بـ جورجينيو بعد نهاية عقده مع أرسنال.

وعاد جورجينيو إلى وطنه الأصلي البرازيل بعدما خرج في سن مبكر إلى الدوري الإيطالي من بوابة هيلاس فيرونا، ليختار تمثيل إيطاليا.

وشارك فلامنجو في كأس العالم للأندية 2019 وتأهل للمباراة النهائية بالفوز على حساب ليفربول بهدف نظيف في المباراة النهائية، قبل أن يحتل المركز الثالث في نسخة 2022 بعد خسارته أمام الهلال السعودي 3-2 في نصف النهائي، والفوز أمام الأهلي 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

لوس أنجلوس الأمريكي

آخر المتأهلين لكأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 بعد امتداد المباراة لأشواط إضافية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إقصاء كلوب ليون المكسيكي من المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

وقرر فيفا إقامة مباراة فاصلة بين وصيف كلوب ليون في دوري أبطال كونكاكاف 2023، أمام كلوب أمريكا الفريق الأعلى تصنيفًا في ترتيب اتحاده القاري.

ويتولى تدريب الفريق الأمريكي ستيف تشيروندولو الذي يقود الفريق منذ عام 2022، وساهم في فوز النادي بأول كأس دوري أمريكي، ثم بكأس أمريكا عام 2024.

وضم الفريق بين صفوفه الفرنسي أوليفيه جيرو، والحارس هوجو لوريس.

ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب المنطقة الغربية من الدوري الأمريكي برصيد 26 نقطة وبفارق 9 نقاط أمام فانكوفر المتصدر.

وودع لوس أنجلوس بطولة كونكاكاف من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام إنتر ميامي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى

تشيلسي × لوس أنجلوس يوم الإثنين 16 يونيو الساعة 10 مساءً

فلامنجو × الترجي يوم الثلاثاء 17 يونيو الساعة 4 صباحا

الجولة الثانية

فلامنجو × تشيلسي يوم الجمعة 20 يونيو الساعة 9 مساءً

لوس أنجلوس ×الترجي يوم السبت 21 يونيو الساعة 1 صباحا

الجولة الثالثة

الترجي × تشيلسي يوم الأربعاء 25 يونيو الساعة 4 صباحا

لوس أنجلوس × فلامنجو يوم الأربعاء 25 يونيو الساعة 4 صباحا