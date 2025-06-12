توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام

أتم نادي توتنام إجراءات التعاقد مع توماس فرانك مدرب برينتفورد.

وسيتولى فرانك تدريب توتنام خلفا للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وأعلن توتنام مساء اليوم الخميس تعيين توماس فرانك مدربا جديدا للفريق.

وكشف توتنام عن توقيع توماس فرانك على عقود تدريبه حتى 2028.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن توتنام سيدفع 10 ملايين جنيه استرليني كتعويض لبرينتفورد لرحيل المدرب الدنماركي.

واحتل برينتفورد تحت قيادة فرانك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 56 نقطة.

وتولى توماس فرانك تدريب برينتفورد في عام 2018 وكان من المفترض أن يمتد تعاقده حتى صيف 2027.