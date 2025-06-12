توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام

الخميس، 12 يونيو 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

توماس فرانك - برينتفورد

أتم نادي توتنام إجراءات التعاقد مع توماس فرانك مدرب برينتفورد.

وسيتولى فرانك تدريب توتنام خلفا للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وأعلن توتنام مساء اليوم الخميس تعيين توماس فرانك مدربا جديدا للفريق.

أخبار متعلقة:
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لتعيين توماس فرانك مدربا.. وتعويض لـ برينتفورد تليجراف: توتنام يقترب من تعيين توماس فرانك خلفا لـ بوستيكوجلو الموسم الثالث؟ لن نعرف أبدا.. إقالة بوستيكوجلو من تدريب توتنام

وكشف توتنام عن توقيع توماس فرانك على عقود تدريبه حتى 2028.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن توتنام سيدفع 10 ملايين جنيه استرليني كتعويض لبرينتفورد لرحيل المدرب الدنماركي.

واحتل برينتفورد تحت قيادة فرانك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 56 نقطة.

وتولى توماس فرانك تدريب برينتفورد في عام 2018 وكان من المفترض أن يمتد تعاقده حتى صيف 2027.

توماس فرانك توتنام
نرشح لكم
"الملك هنا".. نابولي يعلن ضم كيفين دي بروين آيت نوري: سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده ريان شرقي: مانشستر سيتي يضم لاعبين من بين الأفضل في العالم كأس العالم للأندية - استبعاد جريليش.. وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي كأس العالم للأندية - غياب ستيرلنج وسانشو وضم 4 صفقات جديدة بقائمة تشيلسي صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة أفضل أداء فردي في الدوري الإنجليزي رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز سيشارك في كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي
أخر الأخبار
شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر 2 ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: كأس العالم للأندية يمنحنا تحديا جديدا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 4 حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي
/articles/507098/توماس-فرانك-مدربا-جديدا-لـ-توتنام