ماريسكا: كأس العالم للأندية يمنحنا تحديا جديدا

أبدى إينزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، مؤكدًا تطلعه لخوض هذه التجربة.

ويتواجد تشيلسي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الترجي التونسي، وفلامنجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.

وقال ماريسكا خلال مؤتمر صحفي:"سعيد للغاية بالمشاركة في كأس العالم للأندية، ففرصة مواجهة مدربين وأندية من مستويات عالمية أمر مميز ويمنحنا تحديا جديدا".

وأضاف:"ما يميز هذه البطولة حقا هو تنوع جنسيات الفرق التي سنواجهها في المجموعة، وهذا يخلق تجربة مختلفة تمامًا عما نعيشه في المنافسات الأوروبية المعتادة".

واختتم مدرب تشيلسي "لاشك في أهمية البطولة بالنسبة للفريق، و الفريق سيتعامل مع المنافسة بكل جدية لتحقيق أفضل النتائج".

وتحت قيادة ماريسكا احتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة ليعود للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكذلك نجح في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس قبل أسبوعين، ليصبح بذلك تشيلسي أول نادي يتوج بكافة الألقاب الممكنة.

وضم تشيلسي قبل كأس العالم للأندية 4 صفقات جديدة، وهم مايك بيندرز حارس المرمى، ومامادو سار، وداريو إيسوجو، بالإضافة إلى ليام ديلاب مهاجم وهداف إبسويتش تاون.

واستبعد الثلاثي رحيم سترلينج، وجادون سانشو، وأكسيل ديساسي.

وجاءت قائمة تشيلسي المكونة من 28 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز - مايك بيندرز - جابرييل سلونينا

الدفاع: مارك كوكوريا - توسين أدارابيويو - بينوا بادياشيلي - ليفي كولويل - جوش أتشيمبونج - أرون أنسيلمينو - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - رييس جيمس - مالو جوستو

الوسط: داريو إيسوجو - إنزو فيرنانديز - فيليب يورجنسن - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - تيريك جورج - روميو لافيا

الهجوم: بيدرو نيتو - كول بالمر - نوني مادويكي - مارك جويو - ليام ديلاب - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نوكونكو.

كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة

مواعيد المباريات

الجولة الأولى

تشيلسي × لوس أنجلوس يوم الإثنين 16 يونيو الساعة 10 مساءً

فلامنجو × الترجي يوم الثلاثاء 17 يونيو الساعة 4 صباحا

الجولة الثانية

فلامنجو × تشيلسي يوم الجمعة 20 يونيو الساعة 9 مساءً

لوس أنجلوس ×الترجي يوم السبت 21 يونيو الساعة 1 صباحا

الجولة الثالثة

الترجي × تشيلسي يوم الأربعاء 25 يونيو الساعة 4 صباحا

لوس أنجلوس × فلامنجو يوم الأربعاء 25 يونيو الساعة 4 صباحا