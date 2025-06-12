مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك

الخميس، 12 يونيو 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مؤتمر صحفي

كشف مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي حقيقة وجود مفاوضات لتولي تدريب الزمالك.

وأشار تقرير جنوب إفريقي لوجود مفاوضات بين الزمالك والمدرب لتولي المهمة وهو ما جعل رولاني موكوينا مدرب الوداد السابق ينسحب من المفاوضات. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من موسيماني لـ FilGoal.com: "أكثر من وكيل تفاوض مع موسيماني لتدريب الزمالك".

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وشدد "لكن بدون وصول عروض رسمية أو جلسات مع مسؤولي الأبيض".

وتولى موسيماني تدريب فرق أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي واستقلال طهران الإيراني عقب ترك الأهلي.

وسبق أن ربطت بعض التقارير اسم المدير الفني بتدريب الزمالك في 2023، لكن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك كشف أن النادي لم يتفاوض معه.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11، وتوج بـ 5 ألقاب.

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