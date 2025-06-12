تقرير: مسؤولو بيراميدز في جنوب إفريقيا للتفاوض مع موكوينا لتدريب الفريق

دخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات مع رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز والوداد لتدريب الفريق.

وكشف تقرير لقناة sabcsport الجنوب إفريقية أن مسؤولي بيراميدز وصلوا لجنوب إفريقيا لعقد محادثات مع رولاني موكوينا لتدريب الفريق.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز غير معروف بعدما صرّح قائلا: "سأجلس مع مسؤولي النادي وأنا لدي طموح كبير وإذا كان لديهم طموحا كبيرا مثلي سنواصل المشروع للمستقبل".

وأكمل التقرير إلى أن بيراميدز سيتحدثوا مع موكوينا بشأن مشروعهمم المستقبلي.

وأوضح المدرب إلى أن المدرب لا يرغب في البقاء بعيدا عن التدريب وسينظر للعروض المقدمة له.

وكشف التقرير إلى أن الزمالك كان أحدث الأندية التي تواصلت مع موكوينا لكنه انسحب من المفاوضات لأن بيتسو موسيماني ينافسه على نفس المنصب.

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم.

وقاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وحسم الوداد تأهله إلى بطولة الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث في ختام الدوري المغربي.

وساهم موكوينا في فاز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.